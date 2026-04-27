Pondelok27. apríl 2026, meniny má Jaroslav, zajtra Jarmila

Zberateľský súboj roka? V aukcii ponúkali UNIKÁTNE a vzácne kusy: Jedinú mincu vydražili za ŠIALENÚ sumu!

10-dukáty-Leopold Zobraziť galériu (4)
10-dukáty-Leopold (Zdroj: Aukčný dom Macho & Chlapovič)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

PRAHA - Extrémne vzácny pražský 10‑dukát Leopolda I. z roku 1661 sa stal hviezdou pražskej aukcie, keď sa predal za 600‑tisíc eur – dvojnásobok vyvolávacej ceny. Vysoké sumy dosiahli aj ďalšie zlaté razby vrátane 10 dukátu z roku 1668 z Kremnice a dukátu Františka Jozefa I. z roku 1880. Celkový objem predaja zatiaľ presiahol 4,4 milióna eur, aukcia bude pokračovať.

Numizmatická aukcia v Prahe potvrdila silný dopyt po špičkových historických razbách, pretože viaceré položky výrazne prekonali svoje vyvolávacie ceny. Aukciu zorganizoval aukčný dom Macho & Chlapovič v hoteli Mandarin Oriental v Prahe, kde bolo v sálovej časti ponúknutých 353 položiek. „Priniesli sme mimoriadne kvalitný výber mincí a medailí naprieč historickými obdobiami, pričom niektoré exempláre sa na trhu objavujú len zriedkavo alebo ide o unikátne kusy. Dominantou ponuky bol práve pražský 10 dukát Leopolda I. z roku 1661, ktorý patrí medzi extrémne vzácne exempláre habsburského mincovníctva,“ povedal Elizej Macho, spoluzakladateľ aukčného domu Macho & Chlapovič.

Najväčšiu pozornosť pútal 10 dukát Leopolda I. z roku 1661 razený v Prahe, ktorý vstupoval do dražby s vyvolávacou cenou 300-tisíc eur. Tento mimoriadne vzácny exemplár sa napokon vydražil za neuveriteľných 600-tisíc eur vrátane aukčnej prirážky.

10 dukát 1661. Leopold I. Praha
Zobraziť galériu (4)
10 dukát 1661. Leopold I. Praha  (Zdroj: Aukčný dom Macho & Chlapovič)

Výrazný záujem zaznamenal aj 10 dukát Leopolda I. z roku 1668 z Kremnice, ktorý sa z vyvolávacej ceny 100-tisíc eur vyšplhal na 228-tisíc eur vrátane aukčnej prirážky. „Podľa našich zistení ide o najkrajší známy exemplár na trhu,“ vysvetlil Macho.

10 dukát 1668. Leopold I. Kremnica
Zobraziť galériu (4)
10 dukát 1668. Leopold I. Kremnica  (Zdroj: Aukčný dom Macho & Chlapovič)

Medzi najvýraznejšie položky patril aj unikátny kremnický dukát Františka Jozefa I. z roku 1880, ktorý bol vydražený za 408-tisíc eur vrátane aukčnej prirážky. Jeho vyvolávacia cena bola 200-tisíc eur a tak konečná suma bola opäť viac ako dvojnásobná.

Silný záujem bol aj o historické zlaté medaily z obdobia vlády Františka Jozefa I., razené vo Viedni. Zlatá medaila z roku 1854 (35 dukátov), vydaná pri príležitosti svadby Františka Jozefa I. s Alžbetou Bavorskou - Sissi, dosiahla cenu 102-tisíc eur vrátane aukčnej prirážky. Medaila z roku 1855, pripomínajúca narodenie arcivojvodkyne Sofie Frederiky, sa predala za 40 800 eur vrátane aukčnej prirážky.

Zlatá medaila 1854 (35 dukát). František Jozef I. Viedeň
Zobraziť galériu (4)
Zlatá medaila 1854 (35 dukát). František Jozef I. Viedeň  (Zdroj: Aukčný dom Macho & Chlapovič)

Aukcia pokračuje

Aukcia tak opäť potvrdila, že kvalitná numizmatika si udržiava silnú pozíciu nielen medzi zberateľmi, ale aj medzi investormi. „Vidíme, že o špičkové a výnimočné mince je dlhodobo vysoký záujem,“ doplnil Macho.

Celkovo sa v aukcii zatiaľ predali mince a medaily v hodnote viac ako 4,4 milióna eur, pričom aukcia pokračuje elektronickými časťami od 27. do 30. apríla. V nich bude ponúknutých ďalších takmer 1 500 mincí, medailí a bankoviek prostredníctvom online platformy AUEX.

Viac o téme: PrahaDraždaDukátyAukčný dom Macho & Chlapovič
Nahlásiť chybu

