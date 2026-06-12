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Veľký podvod na Slovákov: Falošné cestovky obrali ľudí o státisíce, POZOR na tieto varovné znaky

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA – Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde a Slováci masívne vyhľadávajú výhodné pobyty pri mori. To je však ideálny čas aj pre kybernetických podvodníkov. Tí prostredníctvom falošných cestovných portálov lákajú na rozprávkovo lacné all inclusive zájazdy, no namiesto vytúženého oddychu pripravia rodiny o stovky až tisíce eur.

Slovenská asociácia cestovných kancelárií (SACKA) už odhalila weby, na ktorých škody idú do státisícov. Na čo si dať pri kúpe dovolenky pozor?

Podvodné stránky na internete fungujú pomerne jednoducho – zneužívajú emócie, časový stres a túžbu ľudí ušetriť. Nalákajú vás na extrémne nízke ceny, vy v strachu, že ponuka zmizne, peniaze okamžite odošlete, a v tom momente predajca prestane komunikovať alebo vám pred odletom pošle kompletne sfalšované letenky.

Zoznam odhalených podvodných webov

Asociácia cestovných kancelárií v roku 2025 explicitne upozornila na päť podozrivých webov pôsobiacich na slovenskom trhu, ktoré vykazujú jasné znaky podvodu:

  • airtravel.sk
  • travelcom.sk
  • suntours.sk
  • travelokno.sk
  • tour-pack.sk

Podľa odhadov mohol každý jeden z týchto odhalených webov spôsobiť dôverčivým Slovákom škodu najmenej 100-tisíc eur. Skutočné čísla však budú oveľa vyššie, keďže mnohí poškodení sa kvôli hanbe na políciu vôbec neobrátia.

„Podvodné stránky fungujú pomerne jednoducho. Nalákajú ľudí na extrémne nízke ceny, ľudia zap-latia a následne s nimi predajca buď nekomunikuje, alebo im pošle falošné údaje k odletu,“ upozor-ňuje Mária Krahulecová, spoluzakladateľka Qubit Conference®, konferencie venujúcej sa kyberne-tickej bezpečnosti Qubit Conference®.

Ak vidíte ponuku na týždeň v štvorhviezdičkovom hoteli s all inclusive a letenkou za 600 eur, mal by to byť prvý varovný signál. Medzi ďalšie varovné znaky patrí neprofesionálny vzhľad webu, minimum fotiek, chýbajúce detaily zájazdu či absencia telefonického kontaktu.

Ako sa nenechať nachytať?

Každá seriózna cestovná kancelária musí byť poistená proti krachu. Ak poistenie nemá, v prípade problémov svoje peniaze neuvidíte. Ak je firma registrovaná mimo Slovenska alebo v daňovom raji, zvýšte opatrnosť. Pomôcť vám môže aj zoznam Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Pri platbe kartou využívajte jednorazové virtuálne karty a skontrolujte, či brána začína skratkou https s ikonou zámku. Ak platíte prevodom na účet, nikdy neposielajte peniaze na účet písaný na súkromnú osobu. Názov účtu musí sedieť s názvom firmy.

Riziko nečíha len pri organizovaných zájazdoch, ale aj pri plánovaní na vlastnú päsť. Svoje o tom vie aj učiteľka Ivana z Bratislavy, ktorá si cez overenú platformu Booking.com zarezervovala ubytovanie v destinácii. Inzerát mal množstvo fotiek aj pozitívnych recenzií.

„Po príchode na miesto sme zistili, že ubytovanie neexistuje. Podvodníci si vytvorili falošný profil a na mieste apartmánov bol vyvesený odkaz s prosbou, aby ľudia nezvonili, lebo ide o podvod,“ spomína Ivana.

Ak prenajímateľ žiada presun komunikácie mimo platformy, nalieha na rýchle rozhodnutie alebo chce platbu priamo na účet, je to dôvod spozornieť. Pomôcť môžu recenzie, fotografie, overenie adresy cez Google Maps a zdravá nedôvera voči príliš výhodným ponukám.

Viac o téme: PodvodCestovné kancelárieDovolenka
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