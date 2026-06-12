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Turisti sa búria: Na slávnej pláži zakázali slnečníky! Ľudia sa grilujú na slnku

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

CAGLIARI - Obľúbená pláž na Sardínii zaviedla nezvyčajné pravidlá. Väčšina návštevníkov si už nemôže priniesť slnečník, hoci teploty na ostrove dosahujú až 40 stupňov Celzia.

Návštevníci jednej z najznámejších pláží na Sardínii zostali nepríjemne zaskočení. Miestne úrady zaviedli nové obmedzenia, ktoré výrazne menia spôsob trávenia času pri mori. Turisti sa sťažujú, že počas extrémnych horúčav prichádzajú o možnosť ukryť sa v tieni, píše Daily Star.

Za vstup sa platí, slnečník si však mnohí rozložiť nemôžu

Punta Molentis pri meste Villasimius patrí medzi najobľúbenejšie pláže na juhovýchode Sardínie. Už samotný vstup na pláž je spoplatnený sumou 10 eur.

Po novom však väčšina návštevníkov narazí aj na ďalšie obmedzenie. Miestna samospráva rozhodla, že slnečníky môžu používať iba rodiny s deťmi mladšími ako desať rokov a ľudia starší ako 65 rokov.

Ani tým však pravidlá nekončia. Povolený je iba jeden slnečník na rodinu.

Na sociálnych sieťach sa spustila vlna kritiky

Nové opatrenia vyvolali medzi turistami búrlivé reakcie. Mnohí upozorňujú na zdravotné riziká spojené s dlhodobým pobytom na priamom slnku. „Takže ak si chcem na pláži rozložiť slnečník, musím si prenajať dieťa?“ zavtipkoval jeden z používateľov sociálnych sietí. Ďalší komentujúci si z rozhodnutia miestnych úradov uťahoval ešte ostrejšie.

„Punta Molentis je miesto, kde zaplatíte desať eur za vstup a ako bonus dostanete jedinečný zážitok – nesmiete používať slnečník. Luxus v podobe štyridsaťstupňových horúčav bez tieňa. Aspoň môžete povedať, že ste prispeli k ochrane životného prostredia vlastným potom,“ napísal.

Nechýbali ani ironické poznámky o tom, že človek si musí buď priviesť starého otca, alebo si narýchlo zaobstarať dieťa, ak chce mať počas dovolenky trochu tieňa.

Dôvodom sú minuloročné požiare

Miestne úrady argumentujú ochranou prírody. Pláž bola zatvorená od júla minulého roka po ničivom požiari, ktorý podľa vyšetrovania založili podpaľači. Oheň vtedy zachvátil rozsiahlu časť pobrežia.

Návštevníci museli narýchlo utekať z pláže a viac ako 200 zaparkovaných áut zostalo uväznených v oblasti, ktorú pohltili plamene.

Po niekoľkomesačnom uzavretí sa Punta Molentis opäť otvorila verejnosti, no za prísnejších podmienok.

Úrady hovoria o ochrane prírodného dedičstva

Samospráva vo Villasimiuse vysvetlila, že okrem požiaru zasiahli lokalitu aj mimoriadne poveternostné a morské javy.

Keďže pláž leží v chránenej oblasti, úrady sa rozhodli obmedziť zásahy návštevníkov do prírodného prostredia. „Z tohto dôvodu je potrebné znížiť ľudský vplyv a zabezpečiť ochranu tohto prírodného dedičstva pre budúce generácie,“ uviedla radnica vo svojom oznámení.

Okrem slnečníkov sú zakázané aj altánky, stany a ďalšie väčšie konštrukcie vytvárajúce tieň. Tieto pravidlá majú zostať v platnosti minimálne do konca októbra.

Podobné zmeny prichádzajú aj inde

Diskusia o regulácii pláží sa nevedie iba na Sardínii.

V letovisku Jesolo pri Benátkach sa miestne úrady rozhodli odstrániť približne 20-tisíc miest so slnečníkmi a ležadlami, aby medzi návštevníkmi vznikol väčší priestor.

Kým samosprávy hovoria o ochrane prírody a komforte návštevníkov, časť dovolenkárov tvrdí, že nové pravidlá im pobyt pri mori skôr komplikujú než spríjemňujú.

Viac o téme: PlážSlnečníkySardíniaZákazPunta MolentisVillasimius
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