Šok pre fanúšikov X-Menov! Herec Tyler Mane bojuje s rakovinou prsníka: Zachránila ho manželka

KANADA - Fanúšikovia filmov o mutantoch zostali v šoku. Kanadský herec Tyler Mane, ktorého si mnohí pamätajú ako nebezpečného Sabretootha z filmu X-Men, oznámil mimoriadne smutnú správu. Lekári mu diagnostikovali rakovinu prsníka.
Dvojmetrový 59-ročný herec sa o bolestivú novinku podelil s fanúšikmi prostredníctvom videa na sociálnej sieti, v ktorom prezradil, že práve začína náročnú chemoterapiu. „Mám pre vás zlé správy. Dnes začínam chemoterapiu. Áno, mám rakovinu prsníka. A áno, je to veľmi vzácne. Len približne jedno percento prípadov rakoviny prsníka sa týka mužov. Ja som jedným z nich,“ vysvetlil.
Herec, ktorý meria úctyhodných 203 centimetrov a preslávil sa aj ako desivý Michael Myers v remaku filmu Halloween, priznal, že spočiatku chcel svoju diagnózu utajiť.
„Moja prvá reakcia bola, že si to nechám pre seba. Bolo mi to trochu trápne,“ priznal úprimne. Napokon však zmenil názor, keď sa dozvedel, že práve mlčanie býva jedným z dôvodov, prečo sa ochorenie u mužov často odhalí príliš neskoro. A práve tu vstupuje do príbehu jeho manželka, herečka Renae Geerlings, ktorej dnes pripisuje obrovskú zásluhu.
„Všetci moji lekári tomu nevenovali veľkú pozornosť, ale moja žena naliehala, aby mi odstránili podozrivú hrčku. Vďaka nej som sa dostal k lekárovi včas,“ prezradil. Práve jej intuícia mu mohla doslova zachrániť život. Namiesto skrývania sa teraz rozhodol využiť svoju popularitu na osvetu. Chce upozorniť mužov, že rakovina prsníka sa netýka len žien a že akékoľvek podozrivé zmeny by nemali ignorovať.
„Poďme o tom hovoriť! Ak sa rakovina odhalí včas, je veľmi dobre liečiteľná. Je čas prebudiť sa,“ odkázal fanúšikom. Vo videu z nemocnice, kde podstupuje prvé cykly liečby, nezaprel svoj bojovný charakter. Na záver poslal chorobe jasný odkaz: „Do čerta s rakovinou!“
Fanúšikovia okamžite zaplavili sociálne siete podpornými odkazmi a držia hercovi palce v jednom z najťažších zápasov jeho života. Muž, ktorý celé roky na filmovom plátne stvárňoval neporaziteľných drsniakov, teraz zvádza ten najdôležitejší boj – boj o vlastné zdravie.