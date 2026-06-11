Zábery nádhernej panorámy sa zmenili na HOROR: Paragladista sa rútil k zemi, zle sa mu otvoril padák!

SAO PAULO – Výhľady z lietadla vždy stoja za to. Istý parašutista sa pokúšal zachytiť idylku nad brazílskym Sao Paulom, keď sa v jednej chvíli všetko zmenilo. Na kamere zaznamenal hrozivý pád kolegu.
V stredu 10. júna natáčal neznámy parašutista zo vzduchu krásne zábery nad Sao Paulom v Brazílii. Všetko vyzeralo dokonalo, až kým sa pod ním neodohralo niečo strašné. Na kamere ešte stihol zachytiť trepotajúci, nefunkčný padák. Na jeho konci bol paragladista, ktorý sa rútil k zemi. Informuje o tom brazílsky web Globo.
Posledný príspevok naháňa strach
Údajným nešťastníkom mal byť Danilo José de Lima (44). Zo záberov je vidieť, ako veľkou rýchlosťou narazil priamo do stromov a padal k zemi. Brazílske médiá uviedli, že desivý pád bohužiaľ neprežil.
Záchranné tímy mali spočiatku problém ho lokalizovať. Pohybovali sa v okruhu zhruba 45 metrov od strašného pádu. Napokon telo našli. Lima bol bez známok života. Na mieste ho vyhlásili za mŕtveho.
Lima bol športovec telom i dušou. Mal veľkú vášeň pre šport, ktorý sa mu stal napokon osudným.
Krátko pred smrťou uverejnil ešte posledný príspevok: "Smrť je istá, život nie. Vážte si ho."
Po následnej strašnej udalosti sa zdá, že to boli jeho rozlúčkové slová. Členovia leteckého klubu Ilha do Ar Club na mieste nehody vzdali hold tomuto dobrodruhovi a vyhlásili, že "tento svet opustil počas aktivity, ktorú miloval – lietanie."
"Miloval slobodu, bol bezstarostný a stále mal úsmev na tvári. V našom klube sme zdieľali jedinečné chvíle priateľstva, smiechu a nezabudnuteľných spoločných chvíľ. Bol to dobrý spoločník."
Tragédia sa odohrala len dva dni pred začiatkom majstrovstiev sveta v paragladingu, ktoré sa tohto roku konajú práve b Sao Paule. Prvý súťažný deň bol z úcty a spomienky na Limu zrušený.