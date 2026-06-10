Šokujúci štátny PRIESKUM preferencií: Nečakaný Matovič, padajúci Demokrati a náskok víťaza sa zväčšuje!

BRATISLAVA - Je to už niekoľko mesiacov, čo štát cez Štatistický úrad SR a svoju agentúru Infostat zverejnil vlastný prieskum volebných preferencií. Teraz tak urobil opäť a najnovšie meranie prinieslo viacero prekvapení. Najväčším z nich je výsledok Hnutia Slovensko, ktoré sa podľa štátnej agentúry po prvýkrát dostalo nad hranicu zvoliteľnosti a narástlo najciteľnejšie zo všetkých. Iní až taku radosť nemajú, no aj na čele sa situácia dramatizuje.
Prieskum realizoval Infostat od 11. do 15. mája 2026 na vzorke 1 003 respondentov. Volieb by sa podľa výsledkov zúčastnilo 64,4 percenta opýtaných. Respondenti odpovedali na otázku: „Predstavte si, že by sa voľby do NR SR konali už nasledujúcu sobotu. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“
Voľby by podľa májového prieskumu vyhralo opozičné Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,2 percenta hlasov. Druhý Smer-SD by získal menej, konkrétne 18,3 percenta. Rozdiel medzi oboma najsilnejšími stranami tak dosahuje takmer štyri percentuálne body.
Práve tento odstup je jedným z najzaujímavejších zistení prieskumu. V meraniach súkromných agentúr býva totiž súboj medzi PS a Smerom-SD výrazne vyrovnanejší. Na treťom mieste by skončilo hnutie Republika s podporou 9,8 percent voličov. Nasleduje Hlas-SD s deviatimi percentami a hneď za ním KDH s 8,9 percentami.
Matovič výrazne posilnil
Najväčšiu pozornosť však púta výsledok Hnutia Slovensko. Strana bývalého premiéra Igora Matoviča by získala 7,6 percenta hlasov a pohodlne by sa dostala do parlamentu.
Ide o výrazný posun oproti predchádzajúcim meraniam Infostatu. Ešte v marci totiž hnutiu štátny prieskum nameral len štyri percentá, čo nestačilo ani na prekročenie päťpercentnej hranice.
Do Národnej rady SR by sa podľa najnovšieho prieskumu dostala aj SaS so ziskom 7,3 percenta. Demokrati by spadli pod 5 percent a aj SNS by zostala pred bránami parlamentu. Pred nimi by skončila aj Aliancia, Sme rodina, Právo na pravdu a ĽSNS.