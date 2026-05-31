Jedinečná príležitosť? Grécko predáva ostrov za cenu bytu v Bratislave! Môže byť aj váš, ak vám TOTO nevadí

ATÉNY - Jedinečná príležitosť? Grécky ostrov, ktorý ešte nedávno realitné agentúry ponúkali za milióny, dnes kúpiš za sumu porovnateľnú s menším bytom v Bratislave. Makri, kedysi prezentovaný ako luxusná investičná príležitosť, smeruje do dražby s cenou, ktorá padla na zlomok pôvodnej hodnoty. Dôvodom nie je nezáujem, ale tvrdá realita prísnych environmentálnych zákonov, ktoré z ostrova robia krásny, no takmer nevyužiteľný kus chráneného územia.
Grécky ostrov Makri v súostroví Echinades bol ešte pred pár rokmi prezentovaný ako „korunovačný klenot“ pre zahraničných investorov. Luxusné realitné agentúry ho ponúkali za približne 8 miliónov eur a opisovali ako ideálne miesto pre päťhviezdičkový rezort či súkromné vily. Dnes je situácia úplne iná. Ostrov smeruje do dražby so štartovacou cenou len 247-tisíc eur, teda približne za cenu menšieho bytu v Bratislave.
Z ostrova pre developerov sa stal „chránený kameň“
Nové posudky ukázali, že väčšina ostrova je klasifikovaná ako „súkromný les“ a zároveň spadá do prísne chránenej zóny Natura 2000, píše portál Greek Reporter. To znamená zákaz veľkej výstavby, vrátane hotelov či rezortov. Okrem toho sú povolené len minimálne aktivity, ako ľahké poľnohospodárstvo alebo rekreačné využitie bez zásahov do krajiny.
V praxi to znamená, že si na ostrove nemôžete postaviť ani dom. Makri sa tak z „investičného sna“ premenil na krásny, no prakticky pre developerov nevyužiteľný kus prírody.
História, mýty a neúspešné pokusy o predaj
Ostrov patrí do rovnakého súostrovia ako Oxia, ktorú kedysi kúpil bývalý katarský emir. Podľa gréckej mytológie boli Echinades kedysi nymfy, ktoré premenil na ostrovy riečny boh. Neďaleké vody sú spájané aj s legendárnou bitkou pri Lepante z roku 1571.
Ani bohatá história však nepomohla. Predchádzajúce pokusy o predaj zlyhali — vrátane dražby za 1,5 milióna eur, o ktorú nikto neprejavil záujem. Aby sa konečne našiel kupujúci, úrady cenu radikálne znížili. Nová dražba je naplánovaná na 13. november 2026.
Makri má menej než jeden štvorcový kilometer a najvyšší bod dosahuje 126 metrov. Na ostrove sa nachádzajú zvyšky troch stavieb — malá kaplnka, cisterna a jednoduchý dom. Aj keď ide o nádherný kus prírody, jeho budúci majiteľ si bude musieť vystačiť s tým, že ide skôr o súkromný kus chráneného územia, než o investičnú príležitosť.