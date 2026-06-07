Nenápadné kúsky rozpútali hotové šialenstvo: Na aukcii za ne padali astronomické sumy!

NEW YORK/PRAHA - Aukčná sieň Sotheby's vydražila 8. júna 2021 americkú zlatú mincu Double Eagle, teda Dvojitý orol, z roku 1933 za rekordných takmer 18,9 milióna dolárov. Najvzácnejšia poštová známka sveta One-Cent Magenta, teda Jednocentová karmínová, z roku 1856 sa zároveň v New Yorku vydražila za viac ako 8,3 milióna dolárov. Potvrdila si tak pozíciu najcennejšej známky v histórii. Kupujúci si podľa Sotheby's želali zostať v anonymite.
Mincu Double Eagle predal americký návrhár obuvi a zberateľ Stuart Weitzman, ktorý ju sám kúpil v roku 2002 za vtedy rekordných 7,6 milióna dolárov. Minca Double Eagle s nominálnou hodnotou 20 dolárov pochádza z roku 1933, keď sa vtedajší prezident Franklin D. Roosevelt rozhodol zrušiť zlatý štandard a mince Double Eagle z tohto roku boli roztavené.
Weitzman v tej istej aukcii predal aj poštovú známku One-Cent Magenta, vydanú v roku 1856 v niekdajšej Britskej Guyane. Známka s nominálnou hodnotou jedného centu je posledným známym exemplárom zo série známok, ktoré v tejto latinskoamerickej krajine vytlačili z núdze, keď sa vtedajším britským kolonialistom oneskorila dodávka známok.
Návrhár ju v roku 2014 kúpil za 9,5 milióna dolárov. Weitzman, ktorý zbiera známky a mince od detstva, uviedol, že vydražené peniaze použije na financovanie svojich charitatívnych aktivít, medzi ktoré patrí lekársky výskum, návrhárska škola či židovské múzeum v Madride.