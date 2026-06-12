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Matej Landl z Dunaja: Osudová láska po životnej prehre? Už 23 rokov som šťastne ženatý

Matej Landl
Matej Landl (Zdroj: TASR - Dano Veselský)
© Zoznam/ev © Zoznam/ev
TASR

BRATISLAVA - Herec Matej Landl má úspešnú hereckú kariéru prakticky od detstva. V súkromí mu to však tak hladko nevychádzalo. Aktuálne je druhý raz ženatý a svoj rozvod považuje za najväčšiu životnú prehru.

"Zo zahraničných hercov mi boli v mladosti vzormi, keď vyberiem pár najdôležitejších Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon či Jack Nicholson. Zo slovenských to bola celá plejáda bardov, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Za všetkých by som vymenoval Ladislava Chudíka, Ctibora Filčíka či Jozefa Kronera," povedal pre TASR jubilujúci herec Landl.

Galéria: Matej Land

Matej Landl sa narodil 12. júna 1963 v Bratislave. V prvej divadelnej hre Sicílska komédia v réžii Jozefa Pálku si už ako 10-ročný zahral spolu s mamou Evou Landlovou. Dovedna účinkoval vo viac ako 60 divadelných inscenáciách. "Za najvýznamnejšie by som označil úplne moju prvú úvodnú rolu a to v Druceho hre Sviatosť najsvätejšia (1978) v réžii Vladimíra Strniska. To som mal 14 rokov. Hral som hlavnú postavu s Vladimírom Müllerom, Milanom Kňažkom a Ferkom Kovárom," priblížil známy herec, ktorý si zahral aj po boku Milana Lasicu a Júliusa Satinského v detskej komédii Nekonečná, nevystupovať (1978).

Matej Landl z Dunaja:
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 (Zdroj: RTVS)

Matej Landl vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave. V 80. rokoch 20. storočia bol členom Martinského divadla, kde ako mladý herec stvárnil mnoho krásnych divadelných postáv a stretol dobrých hercov. "Obdobie v Martinskom divadle bolo spojené s množstvom inscenácií, ale za všetky vymenujem pre mňa najdôležitejšie a to bol Bál, s ktorým sme pochodili polovicu Európy a za ktoré som dostal aj ocenenie. A potom to bola Rózewiczova Pasca, kde som hral Franza Kafku. Obidve v réžii Romana Poláka," uviedol pre TASR Landl.

Od vzniku divadla Astorka - Korzo'90 je jeho stálym členom. Na jeho javisku stvárnil charakterové postavy v hrách Večierok, Meštiaci, Les, Historky z Viedenského lesa. Účinkoval v hrách Play Gorkiy alebo Letní hostia, Macocha, Klárine vzťahy a v hre Romana Olekšáka Smajlíci, ktorá získala prestížnu cenu Alfréda Radoka za pôvodnú divadelnú hru.

Veľký úspech mu priniesla rola Larryho v inscenácii britského dramatika Patricka Marbera s názvom Bližšie od teba, ktorú naštudovalo košické Štátne divadlo. Za herecký výkon v nej mu udelili ocenenie Dosky 2002 - cenu za najlepší mužský herecký výkon sezóny 2001/2002. "V rámci divadla Astorka som doteraz odohral vyše 40 inscenácií, ale za všetky by som spomenul hru Proces - dramatizácia románu Franza Kafku v réžii Romana Poláka, kde som hral Jozefa K. Ďalej Incident v réžii Martina Hubu, Cyrano podľa Rostanda opäť v réžii Poláka, Kupec Benátsky, Macocha, či Mesiac na dedine, kde som hral Rakitina," povedal dlhoročný herec divadla Astorka.

Do povedomia divákov sa zapísal viacerými filmami ako Na krásnom modrom Dunaji (1994), Vášnivý bozk (1994), Zostane to medzi nami (2004), O dve slabiky pozadu (2004), Občiansky preukaz (2010), Mŕtvola musí zomrieť (2011), Vojtech (2015), Amnestia (2019), či Nikdy nehovor nikdy (2023)

Matej Landl
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Matej Landl  (Zdroj: Falcon)

Nezabudnuteľné úlohy stvárnil aj televíznych seriáloch. Medzi inými napríklad Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Panelák (2008), Áno, miláčik (2008), Nesmrteľní (2010), Horná Dolná (od 2015) a aktuálne účinkuje v seriáli Dunaj, k vašim službám (2023).

Okrem toho je Landl obľúbeným dabingovým hercom, nahovoril postavy v zahraničných seriáloch Sila lásky, Zákon a poriadok či Sultán, ale dávnejšie nadaboval aj seriály ako Pobrežná hliadka, Doktorka Quinnová, Dallas, Sopranovci, Zúfalé manželky či Kriminálka Miami. "Za dabingy boli významné pre mňa seriály Rodina Addamsovcov, kde som daboval Gomeza a seriál Alf, kde som daboval otca Willieho a množstvo ďalších," uviedol pre TASR Matej Landl.

Herec je druhý raz ženatý a má troch synov. „Rozvod považujem za svoju životnú prehru. Mrzí ma to,” povedal kedysi o zväzku s exmanželkou Máriou pre Sme. V roku 2002 sa zoznámil so zdravotnou sestrou Janou, ktorá sa neskôr stala jeho druhou manželkou. "Už dvadsaťtri rokov som šťastne ženatý," povedal topkám jubilant.

Matej Landl s manželkou Janou
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Matej Landl s manželkou Janou

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