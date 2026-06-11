Robot počas ukážky kopol malé dieťa: Šokujúce VIDEO rozpútalo obavy z humanoidných strojov

PEKING – Humanoidné roboty sa stávajú čoraz bežnejšou súčasťou verejných podujatí, výstav a technologických prezentácií. Jeden z nedávnych incidentov v Číne však ukázal, že ani moderné stroje nie sú neomylné.
Mala to byť neškodná technologická atrakcia pre rodiny s deťmi. Namiesto toho sa internetom začali šíriť zábery, na ktorých humanoidný robot nečakane kopne malého chlapca do brucha. Incident okamžite vyvolal diskusiu o bezpečnosti čoraz vyspelejších robotov.
Počas verejnej ukážky v čínskom regióne Sin-ťiang sa robot Unitree G1 predvádzal pred desiatkami návštevníkov vrátane detí. Na videu, ktoré sa začalo rýchlo šíriť sociálnymi sieťami, je vidieť, ako humanoidný stroj s modrou klaunskou parochňou vykonáva sériu pohybov pripomínajúcich bojové umenia. Po otočke však nečakane vystrel nohu a zasiahol malého chlapca priamo do oblasti brucha.
Dieťa sa po zásahu zohlo od bolesti a spadlo na zem. Okolo stojaci rodičia a návštevníci zostali v šoku. Robot po incidente na chvíľu stratil stabilitu, následne sa však postavil a pokračoval vo svojom programe, akoby sa nič nestalo.
Podľa miestnych médií našťastie neutrpel chlapec vážnejšie zranenia. Napriek tomu video vyvolalo obrovský ohlas a otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti humanoidných robotov vo verejnom priestore.
Čo sa vlastne stalo?
Presná príčina incidentu zatiaľ nie je známa. Niektorí odborníci predpokladajú, že robot mohol nesprávne vyhodnotiť svoj pohyb alebo došlo k technickej chybe v riadiacom systéme. Iní hovoria o možnom probléme so stabilizáciou počas otočky. Prevádzkovatelia zatiaľ nezverejnili oficiálne vysvetlenie.
Robot Unitree G1 pritom nepatrí medzi malé hračky. Váži približne 32 kilogramov a jeho pohonné jednotky dokážu vyvinúť značnú silu. Práve preto odborníci upozorňujú, že aj zdanlivo nevinná chyba môže mať nepríjemné následky.
Internet zaplavili obavy aj vtipy
Video okamžite vyvolalo tisíce reakcií. Zatiaľ čo niektorí používatelia situáciu odľahčovali vtipmi o "vzbure strojov", iní vyjadrili vážne obavy z toho, ako rýchlo sa humanoidné roboty dostávajú do bežného života.
"Čoskoro nás budú napádať roboty," napísal jeden z komentujúcich. Ďalší sa pýtali, či ľudstvo nezašlo pri vývoji autonómnych strojov príliš ďaleko.
Nie je to pritom prvý podobný incident. Už v minulosti sa virálne šírili zábery robotov, ktoré sa počas testovania alebo verejných vystúpení správali nepredvídateľne. V jednom prípade humanoidný robot v továrni začal nekontrolovane mávať končatinami a ohrozil pracovníkov v jeho blízkosti. Vyšetrovanie následne ukázalo, že išlo o technickú poruchu.
Budúcnosť patrí robotom, otázkou zostáva bezpečnosť
Odborníci zdôrazňujú, že podobné prípady sú zatiaľ skôr výnimkou než pravidlom. Moderné humanoidné roboty sú vybavené množstvom bezpečnostných systémov a väčšina incidentov súvisí s technickými chybami alebo nesprávnym nastavením. Napriek tomu rastie tlak na prísnejšie pravidlá pri ich nasadzovaní na verejných podujatiach.
Prípad z Číny pripomína, že aj keď roboty dokážu fascinovať svojimi schopnosťami, stále ide o stroje, ktoré môžu zlyhať. A keď sa tak stane v blízkosti ľudí, následky nemusia byť vždy len úsmevnou internetovou kuriozitou.