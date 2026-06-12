Bývalá farmárka Doležalová priznala, prečo sa dala na OnlyFans: TOTO je dôvod...!

BRATISLAVA - Michaela Doležalová dnes otvorene hovorí o období, ktoré v jej živote vyvolalo množstvo reakcií. Bývalá farmárka bez prikrášľovania priznala, čo ju kedysi priviedlo na platformu OnlyFans. Dôvod bol podľa jej slov jediný – peniaze.
Michaela Doležalová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka reality šou Farma, kde našla nielen popularitu, ale aj lásku. Práve na statku sa dala dokopy s Mariánom Hanouskom, s ktorým prežila niekoľko spoločných mesiacov. Ich vzťah však napokon nevyšiel a po mesiacoch plných pekných, ale aj náročných chvíľ sa rozišli. Samotná Michaela priznala, že rozchod ju zasiahol viac, než si mnohí mysleli. Zo vzťahu bola psychicky vyčerpaná. V poslednom období sa jej meno spájalo aj s viacerými kontroverznými rozhodnutiami, medzi ktoré patrilo aj pôsobenie na platforme OnlyFans.
Kým mnohí špekulovali o dôvodoch, prečo sa rozhodla zdieľať obsah pre dospelých, samotná Michaela teraz prišla s jednoduchým vysvetlením. „Nemala som peniaze, preto som sa dala na OnlyFans,“ priznala otvorene. Teraz sa však na celú situáciu začala pozerať s odstupom. Priznala, že každá životná skúsenosť ju niečo naučila a posunula ďalej. „Každý robí chyby, aby nás niekam posunuli a naučili nás niečo,“ uviedla. Dnes už na celé obdobie pozerá s odstupom. Otvorene priznáva, že za jej rozhodnutím nebola túžba po pozornosti, ale predovšetkým snaha vyriešiť finančnú situáciu, v ktorej sa v tom čase nachádzala.
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