Poslanci uzavreli rokovací deň: V hre je dôležitý návrh národniarov o európskych stanoviskách

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie 52. schôdze diskusiou o novele ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ. Stojí za ňou koaličná SNS, chce ňou presadiť zmenu pri schvaľovaní niektorých stanovísk SR k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. V osobitných prípadoch navrhuje vyžadovať súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov parlamentu.
„Predmetom návrhu je zavedenie osobitného vnútroštátneho mandátového režimu pre prípady, v ktorých sa má podľa zakladajúcich zmlúv EÚ umožniť zmena spôsobu rozhodovania alebo legislatívneho postupu pri prijímaní právne záväzných aktov alebo iných aktov EÚ. Ide najmä o prechod z rozhodovania jednomyseľne na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou alebo o prechod z osobitného legislatívneho postupu na riadny legislatívny postup. Takéto návrhy majú osobitný význam, pretože sa netýkajú iba obsahu konkrétneho aktu EÚ, ale aj pravidiel, podľa ktorých sa majú v budúcnosti prijímať právne akty alebo rozhodnutia v príslušnej oblasti,“ ozrejmili národniari.
V týchto prípadoch preto navrhli, aby člen vlády mohol byť pri zastupovaní SR v príslušnom orgáne EÚ viazaný iba stanoviskom SR, ktoré schváli aspoň trojpätinová väčšina všetkých poslancov parlamentu. „Ak NR SR takéto stanovisko neschváli alebo o návrhu stanoviska nerozhodne pred jeho uplatnením v príslušnom orgáne EÚ, člen vlády bude povinný uplatniť nesúhlas SR,“ dodali predkladatelia.
O úprave sa rokuje v tzv. zlúčenej rozprave s novelou rokovacieho poriadku parlamentu, ktorú takisto predložila SNS. Ňou sa rieši úprava postupu pri prerokovávaní takéhoto stanoviska. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v piatok (12. 6.). Deň majú začať návrhom na voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie. Potom sa vrátia k diskusii o ďalších neprebratých bodoch. Hlasovanie v piatok nebude.