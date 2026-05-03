Šialená suma za šialený dizajn? Aukcia v Hong Kongu prepisuje dejiny, tieto hodinky sa vydražili za 2 milióny dolárov!

HONG KONG – Na aukcii nastane takmer vždy situácia, keď to niekto s cenovou ponukou doslova prestrelí. V prípade nového rekordu však nešlo len o cenu. Vlastniť tieto hodinky znamená oveľa viac, ako len zaplatiť za niečo veľa peňazí. Doslova dýchajú históriou. Navyše ide skôr o zberateľský kus. A úprimne, chceli by ste ich nosiť?
V piatok 24. apríla sa v Hong Kongu konala aukcia, ktorá prepísala dejiny. V ponuke boli aj jedinečné asymetrické hodinky Cartier, za ktoré nový majiteľ zaplatil neuveriteľných takmer 2 milióny amerických dolárov (1,7 milióna eur). Prekonal tak rekord z roku 2022, kedy sa London Crash z roku 1967 vydražili za 1,65 milióna USD (1,41 milióna eur). Infomruje o tom Oracle Time.
Vyrobili ich mimo dielne
Model Cartier London Crash z roku 1987 je len jedným z troch, ktoré kedy vyrobili. Zaujímavosťou a skutočnou cenou hodiniek je ich história. V roku 1976 zavrela svoje brány dielňa Wright & Davies. Hodinky však boli vyrobené o viac ako desaťročie neskôr.
Puzdro z 18. karátového zlata pre spoločnosť Cartier Arthur Wirhers vyrobil bývalý remeselník zo spomínanej dielne. Dokonca mohol pri výrobe používať aj pôvodné nástroje a makety. Hodinky vyrobili ako súčasť špeciálnej objednávky. Boli v nej všetky a zároveň jediné tri takéto kusy, ktoré kedy vyrobili.
Šťastlivec pochádza z Japonska
Odhadovaná cena bola do 800-tisíc USD. Súboj na aukcii mal trvať necelých 10 minút. Nakoniec ich získal nemenovaný japonský zberateľ. Rekord za najdrahšie náramkové hodinky Cartier v aukcii bol prekonaný dvoma londýnskymi krachmi za sebou, jedným z roku debutu kolekcie a druhý z obdobia po zatvorení dielne, čo dokazuje obrovskú hodnotu histórie výroby týchto hodiniek.