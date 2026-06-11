USA zasadili Kube tvrdú ranu: Na sankčný zoznam zapísali štátneho ropného giganta

WASHINGTON - Spojené štáty vo štvrtok zaradili na svoj sankčný zoznam kubánsku štátnu ropnú spoločnosť CUPET. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio obvinil kubánske vedenie, že zneužíva energetické zdroje ostrova vo vlastný prospech, zatiaľ čo obyvatelia čelia nedostatku pohonných hmôt a výpadkom elektriny, informovala agentúra Reuters.
Rubio, ktorý má kubánsky pôvod a patrí ku kritikom vlády v Havane, vo vyhlásení uviedol, že kubánski predstavitelia namiesto investícií do infraštruktúry presmerúvajú energetické zdroje pre potreby armády, spravodajských služieb a represívnych zložiek. Podľa šéfa americkej diplomacie kubánske úrady časť dostupnej energie predávajú na sekundárnom trhu a prideľovanie energií využívajú ako nástroj spoločenskej kontroly.
Spoločnosť Union Cuba-Petroleum (CUPET) je kubánsky štátny ropný podnik zodpovedný za ťažbu ropy, jej spracovanie, distribúciu ropných produktov a prevádzku siete čerpacích staníc na ostrove. Jej zaradenie na sankčný zoznam znamená zmrazenie prípadných aktív spoločnosti v USA. Americkí občania a firmy majú zároveň zákaz obchodovania s týmto podnikom, inak im hrozia sankcie.
Dopady prísneho palivového embarga
Vzťahy medzi Washingtonom a Havanou sa od januára výrazne zhoršili. Spojené štáty podľa kubánskej strany fakticky zaviedli ropné embargo voči ostrovu, prijali nové sankcie proti kubánskym firmám a predstaviteľom a obvinili bývalého prezidenta Raúla Castra v súvislosti s prípadom z roku 1996.
Americký prezident Donald Trump považuje Kubu, ktorá sa nachádza asi 150 kilometrov od pobrežia Floridy, za „mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA a opakovane pohrozil, že Spojené štáty nad ňou „prevezmú kontrolu“.