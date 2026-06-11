Policajti neverili vlastným očiam: Infarktové stavy v parku, NAHÁČ si vo fúriku podpálil nadbytočné oblečenie!

BRNO – Nezvyčajný prípad riešili v utorok skoro ráno mestskí policajti v brnianskych Kapucínskych záhradách v Českej republike. Na mieste našli úplne nahého muža, ktorý sa snažil zbaviť nepotrebného oblečenia kurióznym spôsobom – pálil ho v stavebnom fúriku. Niečo také ešte zrejme nikdy predtým nevideli.
Hliadku privolal pracovník Verejnej zelene mesta Brno, ktorého upozornil dym vychádzajúci z areálu parku. Po príchode na miesto mestskí policajti narazili na nezvyčajný pohľad.
„Strážnici tu krátko nato našli úplne nahého muža, ktorý prekladal oblečenie rozložené na lavičkách a na zemi. V jeho blízkosti stál plechový stavebný fúrik, v ktorom horeli pravdepodobne prebytočné kusy oblečenia,“ uviedla Mestská polícia Brno.
Bizarné vysvetlenie policajtom
Muž sa následne za prítomnosti hliadky obliekol a vysvetlil, že oblečenie dostal. Niektoré kúsky mu však vraj boli malé alebo sa mu nepáčili, preto sa ich rozhodol spáliť. Stavebný fúrik podľa svojich slov našiel na neďalekom Zelnom trhu. Policajti najskôr požiadali zamestnanca o vedro s vodou a oheň uhasili. Následne preverili, či nevznikla škoda na majetku alebo zeleni v okolí.
„Keď sa uistili, že nedošlo k žiadnej škode, mužovi vysvetlili, že rozhodne nezvolil vhodný spôsob, ako sa nepotrebného oblečenia zbaviť,“ informovala mestská polícia. Jeho ranná aktivita však môže mať nepríjemnú dohru. Okrem znečistenia verejného priestranstva sa totiž stal podozrivým z porušenia zákona o ochrane ovzdušia.
„Voči mužovi bude vedené správne konanie, v ktorom mu hrozí pokuta až do výšky 50-tisíc českých korún (vyše 2-tisíc eur, pozn. red.),“ dodala Mestská polícia Brno. Kuriózny prípad tak skončil bez zranení a bez materiálnych škôd, no muž môže za svoj netradičný spôsob likvidácie oblečenia zaplatiť vysokú cenu.