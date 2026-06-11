Štvrtok11. jún 2026, meniny má Jesika, zajtra Zlatko

Umelá inteligencia v rukách lekárov! Pozrite sa, ako moderná technológia pomáha zachraňovať ľudské mozgy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Umelá inteligencia (AI) pomáha lekárom pri diagnostike mozgových nádorov, plánovaní operácií či analýze zobrazovacích dát. Odborníci však upozorňujú, že samotná technológia nestačí. Kľúčom k lepším výsledkom liečby pacientov s gliómami je spojenie moderných technológií, molekulárnej diagnostiky a koordinovanej spolupráce odborníkov v rámci multidisciplinárnych tímov. Informovali o tom primár neurochirurgie Kamil Koleják, onkológ Lukáš Tarbaj a neurologička Andrea Kopániová pri príležitosti Svetového dňa mozgových nádorov.

Gliómy patria medzi najčastejšie a zároveň najnáročnejšie primárne nádory mozgu. Ich liečba závisí od množstva diagnostických postupov a vyšetrení. „Keďže sa pred rozhodnutím o operácii analyzuje množstvo dát, AI dokáže tieto dáta spracovať oveľa rýchlejším, efektívnejším spôsobom. Možno dokáže eliminovať aj určité chyby, ktoré by mohli vzniknúť, a zásadným spôsobom potom dokáže zjednodušiť proces rozhodovania a pomôcť chirurgovi v rozhodovacom procese. Tým druhým krokom je, že nám pomáha aj analyzovať dáta, na základe ktorých potom modifikujeme ďalšiu liečbu,“ povedal Koleják.

Ako ďalej priblížil, vo vyspelých zdravotníckych systémoch sa stávajú štandardom tzv. Tumor Boardy - multidisciplinárne tímy, ktoré spoločne vyhodnocujú všetky dostupné informácie a navrhujú najvhodnejší liečebný postup pre konkrétneho pacienta.

Liečba šitá na mieru pacienta

Trendom v liečbe gliómov je prechod od univerzálnych postupov k personalizovanej medicíne založenej na molekulárnych charakteristikách nádoru. Význam má napríklad identifikácia mutácie génu IDH, ktorá ovplyvňuje prognózu aj možnosti liečby pacienta. „Dnes už neliečime len diagnózu gliómov. Liečime konkrétny nádor konkrétneho pacienta na základe jeho biologických vlastností. Moderná diagnostika nám umožňuje identifikovať pacientov, ktorí môžu profitovať z cielenej liečby. Výzvou už nie je vedieť, koho liečiť, ale zabezpečiť, aby sa k tejto liečbe pacienti na Slovensku aj reálne dostali,“ uviedol Tarbaj.

Odborníci upozornili aj na skutočnosť, že hoci je v Európe registrovaná prvá cielená liečba pre vybraných pacientov s IDH-mutovaným gliómom nízkeho stupňa, slovenskí pacienti k nej zatiaľ nemajú reálny prístup. Na Slovensku je liečba v procese kategorizácie a žiadosti podávané v rámci výnimkového režimu poisťovne zamietajú, a to aj pacientom, ktorí spĺňajú všetky medicínske kritériá. V Európe je už pritom liečba dostupná vo viacerých krajinách vrátane Česka, Chorvátska či Rakúska.

Varovné signály prichádzajú potichu

Cesta pacienta s gliómom sa často začína nenápadnými príznakmi - bolesťami hlavy, epileptickými záchvatmi, poruchami reči, koncentrácie alebo hybnosti. Nasleduje séria vyšetrení, operácia, molekulárna diagnostika a rozhodovanie o ďalšej liečbe. Práve v tejto fáze je koordinácia starostlivosti rozhodujúca.

„AI nám pomáha pracovať s dátami, moderná diagnostika nám umožňuje lepšie spoznať nádor a nové liečebné možnosti prinášajú nádej pacientom. Najdôležitejšie však je, aby tieto informácie spojil multidisciplinárny tím odborníkov, vyhodnotil ich a sprevádzal pacienta na jeho ceste za zdravím. Budúcnosť neuroonkológie tak spočíva najmä v spolupráci v prospech pacienta,“ povedala Kopániová.

Odborníci sa zhodli, že Slovensko potrebuje posilniť využívanie multidisciplinárnych Tumor Boardov, rozšíriť prístup k modernej molekulárnej diagnostike a zabezpečiť dostupnosť inovatívnych terapií pre pacientov, ktorí z nich môžu profitovať.

Viac o téme: MozogZdravotníctvoNádorDiagnostikaOperáciaUmelá inteligencia (AI)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Stachura
KDH chce stopnúť skryté poplatky u lekárov a zaviesť jasné pravidlá v ambulanciách
Domáce
Vrátili ste sa zo
Vrátili ste sa zo zahraničia? TIETO príznaky nepodceňujte, môže ísť o ebolu
Zaujímavosti
Nebezpečný hantavírus v centre
Nebezpečný hantavírus v centre pozornosti: Argentína rozširuje vyšetrovanie
Zahraničné
Komička Simona o zdravotníctve
Simona otvorene o zdravotníctve: Jedným videom ukázala to, čo si myslia tisíce ľudí
spuntik.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Šialená jazda na diaľnici: Partner Ráchel Karnižovej uháňal takmer 300 km/h!
Šialená jazda na diaľnici: Partner Ráchel Karnižovej uháňal takmer 300 km/h!
Prominenti
Haasová sa rozšantila! Vbehla do optiky a nevedela z nej vyjsť: Chcem byť ako Kronerová
Haasová sa rozšantila! Vbehla do optiky a nevedela z nej vyjsť: Chcem byť ako Kronerová
Prominenti
Aktivisti a obyvatelia Vlčieho hrdla upozorňujú na výrub stromov v chránenej lokalite Lužných lesov
Aktivisti a obyvatelia Vlčieho hrdla upozorňujú na výrub stromov v chránenej lokalite Lužných lesov
Správy

Domáce správy

Poslanci uzavreli rokovací deň:
Poslanci uzavreli rokovací deň: V hre je dôležitý návrh národniarov o európskych stanoviskách
Domáce
AKTUÁLNE Nešťastie na koľajniciach!
AKTUÁLNE Nešťastie na koľajniciach! Záchranné zložky smerujú k tunelu: ZRÁŽKA vlaku s osobou
Domáce
Siamské dvojčatá majú za
Siamské dvojčatá majú za sebou prvú dôležitú OPERÁCIU! Lekári prehovorili o ich stave
Domáce
Ministerstvo školstva žiada posilnenie ePrihlášok: Problémy pri zverejňovaní výsledkov sa nemajú opakovať
Ministerstvo školstva žiada posilnenie ePrihlášok: Problémy pri zverejňovaní výsledkov sa nemajú opakovať
Bratislava

Zahraničné

Jay Clayton
Trump reaguje na ostrú kritiku: Po škandále s neskúseným nominantom našiel nového šéfa tajných služieb
Zahraničné
Náhle stopnutie bombardovania prepísalo
Náhle stopnutie bombardovania prepísalo ceny ropy! Hodnota barelu sa po zvrate PREPADLA
Zahraničné
Athos Salomé
Šokujúca predpoveď žijúceho Nostradama: MS vo futbale vyhrá TENTO tím! Už sa mu podobné proroctvo splnilo
Zahraničné
Donald Trump
Šokujúci ZVRAT na poslednú chvíľu! Trump ZASTAVIL plánované nálety: Avizuje PODPIS prelomovej dohody
Zahraničné

Prominenti

FOTO Tyler Mane trpí rakovinou
Šok pre fanúšikov X-Menov! Herec Tyler Mane bojuje s rakovinou prsníka: Zachránila ho manželka
Zahraniční prominenti
Ráchel Karnížová
Šialená jazda na diaľnici: Partner Ráchel Karnižovej uháňal takmer 300 km/h! A čo ona?!
Domáci prominenti
Zuzana Haasová
Haasová sa rozšantila! Vbehla do optiky a nevedela z nej vyjsť: Chcem byť ako Kronerová
Domáci prominenti
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney už rolu v Eufórii oľutovala! Zažíva peklo kvôli OnlyFans a kričí: To nie som ja
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Umelá inteligencia v rukách
Umelá inteligencia v rukách lekárov! Pozrite sa, ako moderná technológia pomáha zachraňovať ľudské mozgy
Zaujímavosti
Prečo sa budíte o
Prečo sa budíte o tretej ráno? Takéto sú najčastejšie príčiny, na niektoré pozor
vysetrenie.sk
V Číne kopol robot
Robot počas ukážky kopol malé dieťa: Šokujúce VIDEO rozpútalo obavy z humanoidných strojov
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Kupujete si nebalenú zmrzlinu? TIETO detaily prezradia, či je naozaj kvalitná
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby
Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby
Zemetrasenie vo Volve kvôli Košiciam: V Belgicku prepukla panika, tisíce ľudí poslali domov! (foto)
Zemetrasenie vo Volve kvôli Košiciam: V Belgicku prepukla panika, tisíce ľudí poslali domov! (foto)
Chcete vlastniť kúsok Muskovho impéria? Už v piatok sa začne šialenstvo, aké burza ešte nezažila
Chcete vlastniť kúsok Muskovho impéria? Už v piatok sa začne šialenstvo, aké burza ešte nezažila
Kamenický sa rozohnil: Ľudia vraj masívne odchádzajú? Dosť bolo klamstiev, takáto je realita!
Kamenický sa rozohnil: Ľudia vraj masívne odchádzajú? Dosť bolo klamstiev, takáto je realita!

Šport

Lionel Messi má doma absolútnu bohyňu: FOTO v úsporných bikinách ako dôkaz
Lionel Messi má doma absolútnu bohyňu: FOTO v úsporných bikinách ako dôkaz
MS vo futbale
Mexiko – Juhoafrická republika: ONLINE prenos z otváracieho zápasu MS vo futbale 2026
Mexiko – Juhoafrická republika: ONLINE prenos z otváracieho zápasu MS vo futbale 2026
MS vo futbale
VIDEO Odporné zábery z Prahy: 25 futbalových chuligánov napadlo piatich mužov! Je zázrak, že prežili...
VIDEO Odporné zábery z Prahy: 25 futbalových chuligánov napadlo piatich mužov! Je zázrak, že prežili...
Česko
Trpká pravda o našich tenistoch: Na turnaj v Bratislave jednoducho nemajú, tvrdí riaditeľ podujatia
Trpká pravda o našich tenistoch: Na turnaj v Bratislave jednoducho nemajú, tvrdí riaditeľ podujatia
ATP

Auto-moto

TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
Predstavujeme
Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Doprava

Kariéra a motivácia

Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Vzťahy na pracovisku
Tiché vyhadzovanie: HR manažéri priznali taktiku, ktorou firmy nútia ľudí odísť bez odstupného
Tiché vyhadzovanie: HR manažéri priznali taktiku, ktorou firmy nútia ľudí odísť bez odstupného
Vzťahy na pracovisku
Manažérska pozícia už neláka každého. Podľa výsledkov ankety Slováci uprednostňujú pokoj
Manažérska pozícia už neláka každého. Podľa výsledkov ankety Slováci uprednostňujú pokoj
Kariera.sk TS
Poradenstvo, kurzy aj príspevok viac ako 7 700 eur: Úrady práce ponúkajú absolventom viacero možností
Poradenstvo, kurzy aj príspevok viac ako 7 700 eur: Úrady práce ponúkajú absolventom viacero možností
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Čo sa stane s vašim telom, ak zjete 20 čerešní hodinu pred spaním?
Čo sa stane s vašim telom, ak zjete 20 čerešní hodinu pred spaním?
Rady a tipy
Máte radi dunajské vlny? Vyskúšajte ich letnú verziu s broskyňami
Máte radi dunajské vlny? Vyskúšajte ich letnú verziu s broskyňami
Ovocné dezerty

Technológie

Prečo sa Európanom pri predstave jedenia hmyzu dvíha žalúdok? Vedci našli stopu, ktorá siaha tisíce rokov do minulosti
Prečo sa Európanom pri predstave jedenia hmyzu dvíha žalúdok? Vedci našli stopu, ktorá siaha tisíce rokov do minulosti
Veda a výskum
Ako odolná je AI voči ruskej propagande? Estónski výskumníci otestovali veľké jazykové modely, toto sú výsledky
Ako odolná je AI voči ruskej propagande? Estónski výskumníci otestovali veľké jazykové modely, toto sú výsledky
Bezpečnosť
Británia modernizuje delostrelectvo po skúsenostiach z Ukrajiny. Nové húfnice RCH 155 majú po výstrele zmiznúť skôr, než príde odvetná paľba
Británia modernizuje delostrelectvo po skúsenostiach z Ukrajiny. Nové húfnice RCH 155 majú po výstrele zmiznúť skôr, než príde odvetná paľba
Armádne technológie
Hackeri schovali nový útok za známu službu Googlu. Takto dnes môže vyzerať e-mailový útok, ktorý ľahko oklame aj opatrného človeka
Hackeri schovali nový útok za známu službu Googlu. Takto dnes môže vyzerať e-mailový útok, ktorý ľahko oklame aj opatrného človeka
Bezpečnosť

Bývanie

Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky

Pre kutilov

Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Záhrada
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Náradie a stroje
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prvýkrát odišiel na dovolenku bezo mňa: Klamal, že ide s kamarátmi, no bol s milenkou a toto ho prezradilo
Partnerské vzťahy
Prvýkrát odišiel na dovolenku bezo mňa: Klamal, že ide s kamarátmi, no bol s milenkou a toto ho prezradilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Athos Salomé
Zahraničné
Šokujúca predpoveď žijúceho Nostradama: MS vo futbale vyhrá TENTO tím! Už sa mu podobné proroctvo splnilo
Donald Trump
Zahraničné
Šokujúci ZVRAT na poslednú chvíľu! Trump ZASTAVIL plánované nálety: Avizuje PODPIS prelomovej dohody
Dieťa viselo z okennej
Zahraničné
Srdce sa vám zastaví z hrôzy: VIDEO Batoľa viselo z okennej rímsy! TAKTO to celé DOPADLO
AKTUÁLNE Nešťastie na koľajniciach!
Domáce
AKTUÁLNE Nešťastie na koľajniciach! Záchranné zložky smerujú k tunelu: ZRÁŽKA vlaku s osobou

Ďalšie zo Zoznamu