Obrovská TRAGÉDIA! Auto zrazilo školský cyklovýlet: Na mieste zostali mŕtve deti aj dospelý

AMSTERDAM - Holandská polícia vyšetruje nehodu, pri ktorej vo štvrtok v provincii Zeeland na juhu krajiny narazilo auto do skupiny žiakov na školskom cyklistickom výlete. Nešťastie si vyžiadalo životy štyroch ľudí vrátane troch detí, uviedli záchranné zložky. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
„Osobné vozidlo narazilo do skupiny 14 detí a dvoch vedúcich na bicykloch počas školského výletu,“ uviedli miestne úrady. K nehode došlo v blízkosti obce Vogelwaarde pri belgických hraniciach. Polícia vo svojom vyhlásení doplnila, že zadržala 19-ročného muža a vyšetruje jeho účasť na nehode. Nespresnila však, či išlo o šoféra vozidla.
Dve deti a jedna dospelá osoba zahynuli priamo na mieste nehody. Ďalšie štyri deti utrpeli vážne zranenia a boli prevezené do nemocníc v Holandsku a susednom Belgicku. Jedno z detí následne podľahlo svojim zraneniam v nemocnici v Rotterdame. Polícia vyšetruje príčiny nehody, ku ktorej došlo na provinčnej ceste vedúcej cez poľnohospodársku oblasť.
Fotografia zverejnená v holandských médiách zachytáva auto s rozbitým čelným sklom a poškodenou kapotou na poli vedľa cesty.
Nehody tohto typu nie sú pre Holandsko bežné. Takmer všetky cesty v krajine majú totiž vyhradené cyklistické pruhy, konštatuje AP.