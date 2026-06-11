Kupujete si nebalenú zmrzlinu? TIETO detaily prezradia, či je naozaj kvalitná

BRATISLAVA - S príchodom horúcich dní si mnohí doprajú potešenie z konzumácie nebalenej zmrzliny. Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR radia, že kvalitu takejto zmrzliny prezradí farba, chuť aj konzistencia.
Znaky kvalitnej zmrzliny
Farba kvalitnej zmrzliny musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám. Vôňa a chuť musia byť príjemné, charakteristické po použitých surovinách. Jej konzistencia má byť hladká, bez kryštálikov ľadu a hrudiek spracovaných surovín a prísad, okrem surovín a prísad použitých na ochutenie, ako napríklad ovocie či orechy.
Pozor na kryštáliky ľadu
„Ak je zmrzlina opakovane zmrazovaná, môžu sa v nej vytvoriť kúsky ľadu, ktoré nielen zmyslovo znehodnotia zmrzlinu, ale môžu byť dokonca zdrojom mikrobiologickej kontaminácie,“ uviedol ÚVZ SR na sociálnej sieti s tým, že po konzumácii takejto zmrzliny sa môžu objaviť tráviace ťažkosti, ako napríklad nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Citlivejšie na ochorenie sú deti, staršie osoby alebo ľudia s oslabenou imunitou.
Kontroly počas leta
Úrad pripomenul, že odborní pracovníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva každé leto plánovane odoberajú vzorky zmrzlín a laboratórnou analýzou zisťujú ich zloženie. Preverujú napríklad, či zmrzlina bola alebo nebola kontaminovaná mikroorganizmami, či sa v nej nachádzajú nepovolené farbivá alebo či v nej nebolo prekročené najvyššie prípustné množstvo farbiva.
Myslíte si, že ústnu vodu používate správne? Zubár varuje pred 5 chybami, ktoré môžu poškodiť zuby aj ďasná
Takisto v teréne preverujú aj pôvod surovín a polotovarov na výrobu zmrzliny, ich dátum spotreby a minimálnej trvanlivosti, hygienu procesu výroby zmrzliny, úroveň jej podávania, prevádzkovú hygienu zariadení či odbornú a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov. Odoberajú takisto stery z prostredia, odevov a rúk pracovníkov a pracovných plôch.