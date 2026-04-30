Varehov komplex ide do DRAŽBY: Má čerpaciu stanicu aj boxerský ring, FOTO areálu! Cena ako za byt v Bratislave

SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO - Areál okolo bývalej čerpacej stanice Agent 007 pri Slovenskom Novom Meste, kedysi spájaný s podnikateľom Mikulášom Varehom, mieri do dražby. Komplex, ktorý v minulosti slúžil ako centrum jeho podnikateľských aktivít, je dnes vo výrazne zanedbanom stave a znalec ho ohodnotil na 238‑tisíc eur, čo sa rovná cene bytu v hlavnom meste. Dražba je naplánovaná na 26. mája.
Podľa podkladov k dražbe, o ktorej infomuje denník SME, areál zahŕňa čerpaciu stanicu, halu, ovčinec, rodinný dom, šopu na seno, sušiareň, tvarovaciu linku či mostovú váhu. Väčšina objektov je však v zlom technickom stave. Znalec uvádza, že viaceré stavby – vrátane čerpacej stanice, ovčinca či rodinného domu – majú vzhľadom na zanedbanú údržbu a dlhodobé nevyužívanie nulovú hodnotu.
Hala, ktorá bola v minulosti využívaná na jednoduchú výrobu, skladovanie či športové podujatia, obsahuje aj boxerský ring. Celý areál pôsobí ako opustený komplex, ktorý roky chátral po tom, čo Varehu v roku 2011 zadržali pre rozsiahle daňové podvody a jeho majetky neskôr skončili v konkurze.
Mikuláš Vareha, známy ako „nekorunovaný kráľ Zemplína“, vybudoval v regióne rozsiahlu sieť firiem a nehnuteľností. V roku 2014 bol odsúdený na 11 rokov väzenia za pokračujúce trestné činy skrátenia dane a poistného. Po prepustení na podmienku v roku 2019 požiadal o osobný konkurz, v ktorom si veritelia prihlásili pohľadávky za viac ako 38 miliónov eur. Vareha zomrel vo februári 2026 vo veku 63 rokov.
Areál s rozlohou 13‑tisíc štvorcových metrov je jedným z najznámejších pozostatkov jeho podnikania. Dražba ukáže, či sa nájde záujemca, ktorý bude ochotný investovať do obnovy komplexu, alebo zostane areál aj naďalej chátrať.