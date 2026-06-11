Raj na zemi! Gáboríková zverejnila FOTO z Talianska: Veď to je pohľad pre bohov

TROPEA – Ivana Gáborík si s manželom Mariánom a dcérkami užíva nezabudnuteľný rodinný trip po talianskom pobreží. Jednou zo zastávok bola aj čarovná jaskyňa Grotta del Palombaro pri meste Tropea. Ide o neskutočný pohľad a tým nemyslíme len scenériu.
Gáboríkovci v posledných dňoch objavujú krásy Talianska z netradičnej perspektívy. Počas plavby loďou navštevujú malebné zákutia pobrežia a vychutnávajú si spoločné rodinné chvíle ďaleko od každodenných povinností. Jednou z lokalít, ktorá na Ivanu mimoriadne zapôsobila, bola aj prírodná morsko-útesová jaskyňa Grotta del Palombaro neďaleko obľúbeného letoviska Tropea.
Práve odtiaľ sa fanúšikom prihovorila sériou fotografií. Na záberoch pózuje na palube lode v letnom outfite, pričom v pozadí sa vyníma tyrkysové more a dramatické skalné pobrežie. Atmosféra miesta doslova vyráža dych a niet pochýb o tom, prečo patrí medzi vyhľadávané atrakcie tejto časti Kalábrie. Pri pohľade na fotografie však mnohí neobdivovali iba nádhernú scenériu. Pozornosť pútala aj samotná Ivana, ktorá ukázala, že sa udržiava vo výbornej forme. Blondínka zvolila jednoduchý plážový outfit, no práve ten ešte viac zvýraznil jej štíhlu postavu.
K záberom pridala aj osobný odkaz, z ktorého je cítiť, aký silný dojem v nej návšteva miesta zanechala. „Keď sme k nej priplávali a sadli vo vnútri, čas akoby na chvíľu zastal. Zvláštny neopísateľný pocit pokoja,“ napísala k fotografiám. A hoci fotografie zachytávajú jedno z najkrajších miest talianskeho pobrežia, fanúšikovia sa zhodujú v jednom – pri týchto záberoch sa len ťažko rozhoduje, čo je väčšou pastvou pre oči.
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