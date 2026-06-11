Šokujúca predpoveď žijúceho Nostradama: MS vo futbale vyhrá TENTO tím! Už sa mu podobné proroctvo splnilo

RIO DE JANEIRO - Brazílsky veštec Athos Salomé opäť púta pozornosť futbalových fanúšikov. Muž prezývaný „žijúci Nostradamus“ tvrdí, že už teraz vidí, ktoré reprezentácie budú na tohtoročných majstrovstvách sveta bojovať o titul.
Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sa ešte nezačali, no priaznivci rôznych predpovedí už majú o zábavu postarané. Brazílčan Athos Salomé, ktorého médiá často označujú za „žijúceho Nostradama“, predstavil svoje vízie o tom, ktoré reprezentácie by mali na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku dominovať.
Už v minulosti si získal pozornosť aj tým, že pred majstrovstvami sveta v Katare v roku 2022 údajne predpovedal finálovú dvojicu Argentína – Francúzsko. Teraz predstavil svoje vízie pre šampionát v roku 2026.
Muž, ktorý mal v minulosti predvídať viaceré významné udalosti, teraz prezradil svoje očakávania v rozhovore pre Daily Star.
Tvrdí, že vidí farby ohňa
Tridsaťdeväťročný Brazílčan neukázal prstom na konkrétneho budúceho šampióna. Namiesto toho opísal zvláštnu víziu, v ktorej sa opakovali najmä červené a oranžové odtiene. „Vidím červenú. Veľa červenej a oranžovej,“ povedal.
Podľa jeho slov sa budú na turnaji presadzovať tímy spojené s energiou ohňa, intenzitou a silou. „Sú to farby tepla, trenia a obrovskej energie. Reprezentácie, ktoré prežijú najťažšie fázy turnaja, budú zahalené do farieb plameňov,“ tvrdí.
Sedem favoritov podľa veštca
Salomé následne vymenoval sedem reprezentácií, ktoré podľa neho majú najväčšiu šancu zasiahnuť do boja o titul majstra sveta.
Na jeho zozname sa objavili:
- Španielsko
- Portugalsko
- Maroko
- Anglicko
- Francúzsko
- Holandsko
- Argentína
Za najsilnejšieho kandidáta považuje Španielsko. Práve reprezentácia prezývaná La Roja, teda „Červení“, podľa neho najlepšie zapadá do symboliky jeho vízií.
Maroko označil za čierneho koňa
Najväčším prekvapením medzi favoritmi je podľa mnohých futbalových fanúšikov Maroko. Salomé verí, že africká reprezentácia môže patriť medzi najväčšie prekvapenia turnaja.
„Maroko je jednou z nastupujúcich futbalových síl a môže sa stať čiernym koňom šampionátu,“ uviedol. Aj v tomto prípade argumentuje symbolikou farieb, keďže marocké dresy dominujú výraznou červenou a zelenou.
Anglicko vraj môže konečne preraziť
Veštec nezabudol ani na Anglicko, ktoré čaká na svetový titul od roku 1966. „Anglicko má mimoriadne konkurencieschopný tím a snaží sa ukončiť desaťročia trvajúce čakanie na veľký úspech,“ myslí si. Podľa neho sú s najvýznamnejšími okamihmi anglickej futbalovej histórie spojené aj ikonické červené dresy.
Francúzsko a Argentína zostávajú v hre
Silné šance pripisuje aj Francúzsku, ktoré označil za jedného z hlavných kandidátov na titul. „Francúzsko disponuje obrovskou fyzickou silou a mimoriadne širokým kádrom,“ povedal.
Obhajcov titulu z Argentíny zase vyzdvihol pre ich psychickú odolnosť. „Súčasní majstri sveta majú výnimočnú schopnosť zvládať tlak. Aj keď ich tradičné farby nie sú červené, v tímovom duchu cítiť obrovskú energiu a intenzitu,“ tvrdí.
Čo hovoria čísla
Samotný Salomé priznáva, že jeho vízie sa v mnohom zhodujú s predpoveďami stávkových kancelárií a analytických modelov.
„Najväčším favoritom zostáva Španielsko. Hneď za ním nasleduje mimoriadne silné Francúzsko a Anglicko, ktoré môže dosiahnuť vrchol svojej súčasnej generácie,“ uviedol.
Či sa jeho predpovede naplnia, ukáže až šampionát v roku 2026. Futbalová história však už mnohokrát ukázala, že na majstrovstvách sveta bývajú prognózy často menej spoľahlivé než samotné dianie na ihrisku.