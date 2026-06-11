Štvrtok11. jún 2026, meniny má Jesika, zajtra Zlatko

Šokujúca predpoveď žijúceho Nostradama: MS vo futbale vyhrá TENTO tím! Už sa mu podobné proroctvo splnilo

Athos Salomé
Athos Salomé (Zdroj: Instagram/athos_salome)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

RIO DE JANEIRO - Brazílsky veštec Athos Salomé opäť púta pozornosť futbalových fanúšikov. Muž prezývaný „žijúci Nostradamus“ tvrdí, že už teraz vidí, ktoré reprezentácie budú na tohtoročných majstrovstvách sveta bojovať o titul.

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sa ešte nezačali, no priaznivci rôznych predpovedí už majú o zábavu postarané. Brazílčan Athos Salomé, ktorého médiá často označujú za „žijúceho Nostradama“, predstavil svoje vízie o tom, ktoré reprezentácie by mali na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku dominovať.

Už v minulosti si získal pozornosť aj tým, že pred majstrovstvami sveta v Katare v roku 2022 údajne predpovedal finálovú dvojicu Argentína – Francúzsko. Teraz predstavil svoje vízie pre šampionát v roku 2026.

Muž, ktorý mal v minulosti predvídať viaceré významné udalosti, teraz prezradil svoje očakávania v rozhovore pre Daily Star.

Tvrdí, že vidí farby ohňa

Tridsaťdeväťročný Brazílčan neukázal prstom na konkrétneho budúceho šampióna. Namiesto toho opísal zvláštnu víziu, v ktorej sa opakovali najmä červené a oranžové odtiene. „Vidím červenú. Veľa červenej a oranžovej,“ povedal.

Podľa jeho slov sa budú na turnaji presadzovať tímy spojené s energiou ohňa, intenzitou a silou. „Sú to farby tepla, trenia a obrovskej energie. Reprezentácie, ktoré prežijú najťažšie fázy turnaja, budú zahalené do farieb plameňov,“ tvrdí.

Sedem favoritov podľa veštca

Salomé následne vymenoval sedem reprezentácií, ktoré podľa neho majú najväčšiu šancu zasiahnuť do boja o titul majstra sveta.

Na jeho zozname sa objavili:

  • Španielsko
  • Portugalsko
  • Maroko
  • Anglicko
  • Francúzsko
  • Holandsko
  • Argentína

Za najsilnejšieho kandidáta považuje Španielsko. Práve reprezentácia prezývaná La Roja, teda „Červení“, podľa neho najlepšie zapadá do symboliky jeho vízií.

Maroko označil za čierneho koňa

Najväčším prekvapením medzi favoritmi je podľa mnohých futbalových fanúšikov Maroko. Salomé verí, že africká reprezentácia môže patriť medzi najväčšie prekvapenia turnaja.

„Maroko je jednou z nastupujúcich futbalových síl a môže sa stať čiernym koňom šampionátu,“ uviedol. Aj v tomto prípade argumentuje symbolikou farieb, keďže marocké dresy dominujú výraznou červenou a zelenou.

Anglicko vraj môže konečne preraziť

Veštec nezabudol ani na Anglicko, ktoré čaká na svetový titul od roku 1966. „Anglicko má mimoriadne konkurencieschopný tím a snaží sa ukončiť desaťročia trvajúce čakanie na veľký úspech,“ myslí si. Podľa neho sú s najvýznamnejšími okamihmi anglickej futbalovej histórie spojené aj ikonické červené dresy.

Francúzsko a Argentína zostávajú v hre

Silné šance pripisuje aj Francúzsku, ktoré označil za jedného z hlavných kandidátov na titul. „Francúzsko disponuje obrovskou fyzickou silou a mimoriadne širokým kádrom,“ povedal.

Obhajcov titulu z Argentíny zase vyzdvihol pre ich psychickú odolnosť. „Súčasní majstri sveta majú výnimočnú schopnosť zvládať tlak. Aj keď ich tradičné farby nie sú červené, v tímovom duchu cítiť obrovskú energiu a intenzitu,“ tvrdí.

Čo hovoria čísla

Samotný Salomé priznáva, že jeho vízie sa v mnohom zhodujú s predpoveďami stávkových kancelárií a analytických modelov.

„Najväčším favoritom zostáva Španielsko. Hneď za ním nasleduje mimoriadne silné Francúzsko a Anglicko, ktoré môže dosiahnuť vrchol svojej súčasnej generácie,“ uviedol.

Či sa jeho predpovede naplnia, ukáže až šampionát v roku 2026. Futbalová história však už mnohokrát ukázala, že na majstrovstvách sveta bývajú prognózy často menej spoľahlivé než samotné dianie na ihrisku.

Viac o téme: VíťazVeštbaPredpoveďProroctvoAthos SaloméŽijúci NostradamusMS vo futbale 2026
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Profesor Süe-čchin Ťiang
Čínsky Nostradamus šokoval: Predpovedal Trumpovu výhru aj vojnu s Iránom! Vie, kto bude jej víťaz
Zahraničné
Athos Salomé
Desivé proroctvo žijúceho Nostradama: Predpovedal koniec vojny v Iráne! Sám ju predvídal
Zahraničné
Desivé proroctvá Nostradama pre
Desivé proroctvá Nostradama pre rok 2026: 7-mesačná vojna a smrť celebrity po údere blesku
Zahraničné
Profesor Süe-čchin Ťiang
Desivé proroctvo čínskeho Nostradama: Vojna s Iránom sa len začína! Predpovedá hroznú vec
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Šialená jazda na diaľnici: Partner Ráchel Karnižovej uháňal takmer 300 km/h!
Šialená jazda na diaľnici: Partner Ráchel Karnižovej uháňal takmer 300 km/h!
Prominenti
Haasová sa rozšantila! Vbehla do optiky a nevedela z nej vyjsť: Chcem byť ako Kronerová
Haasová sa rozšantila! Vbehla do optiky a nevedela z nej vyjsť: Chcem byť ako Kronerová
Prominenti
Aktivisti a obyvatelia Vlčieho hrdla upozorňujú na výrub stromov v chránenej lokalite Lužných lesov
Aktivisti a obyvatelia Vlčieho hrdla upozorňujú na výrub stromov v chránenej lokalite Lužných lesov
Správy

Domáce správy

Poslanci uzavreli rokovací deň:
Poslanci uzavreli rokovací deň: V hre je dôležitý návrh národniarov o európskych stanoviskách
Domáce
AKTUÁLNE Nešťastie na koľajniciach!
AKTUÁLNE Nešťastie na koľajniciach! Záchranné zložky smerujú k tunelu: ZRÁŽKA vlaku s osobou
Domáce
Siamské dvojčatá majú za
Siamské dvojčatá majú za sebou prvú dôležitú OPERÁCIU! Lekári prehovorili o ich stave
Domáce
Ministerstvo školstva žiada posilnenie ePrihlášok: Problémy pri zverejňovaní výsledkov sa nemajú opakovať
Ministerstvo školstva žiada posilnenie ePrihlášok: Problémy pri zverejňovaní výsledkov sa nemajú opakovať
Bratislava

Zahraničné

Náhle stopnutie bombardovania prepísalo
Náhle stopnutie bombardovania prepísalo ceny ropy! Hodnota barelu sa po zvrate PREPADLA
Zahraničné
Athos Salomé
Šokujúca predpoveď žijúceho Nostradama: MS vo futbale vyhrá TENTO tím! Už sa mu podobné proroctvo splnilo
Zahraničné
Donald Trump
Šokujúci ZVRAT na poslednú chvíľu! Trump ZASTAVIL plánované nálety: Avizuje PODPIS prelomovej dohody
Zahraničné
Gigantický podvod s eko-dotáciami
Gigantický podvod s eko-dotáciami odhalený: Štát prišiel o stovky miliónov eur kvôli falošným firmám
Zahraničné

Prominenti

FOTO Tyler Mane trpí rakovinou
Šok pre fanúšikov X-Menov! Herec Tyler Mane bojuje s rakovinou prsníka: Zachránila ho manželka
Zahraniční prominenti
Ráchel Karnížová
Šialená jazda na diaľnici: Partner Ráchel Karnižovej uháňal takmer 300 km/h! A čo ona?!
Domáci prominenti
Zuzana Haasová
Haasová sa rozšantila! Vbehla do optiky a nevedela z nej vyjsť: Chcem byť ako Kronerová
Domáci prominenti
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney už rolu v Eufórii oľutovala! Zažíva peklo kvôli OnlyFans a kričí: To nie som ja
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Umelá inteligencia v rukách
Umelá inteligencia v rukách lekárov! Pozrite sa, ako moderná technológia pomáha zachraňovať ľudské mozgy
Zaujímavosti
Prečo sa budíte o
Prečo sa budíte o tretej ráno? Takéto sú najčastejšie príčiny, na niektoré pozor
vysetrenie.sk
V Číne kopol robot
Robot počas ukážky kopol malé dieťa: Šokujúce VIDEO rozpútalo obavy z humanoidných strojov
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Kupujete si nebalenú zmrzlinu? TIETO detaily prezradia, či je naozaj kvalitná
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby
Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby
Zemetrasenie vo Volve kvôli Košiciam: V Belgicku prepukla panika, tisíce ľudí poslali domov! (foto)
Zemetrasenie vo Volve kvôli Košiciam: V Belgicku prepukla panika, tisíce ľudí poslali domov! (foto)
Chcete vlastniť kúsok Muskovho impéria? Už v piatok sa začne šialenstvo, aké burza ešte nezažila
Chcete vlastniť kúsok Muskovho impéria? Už v piatok sa začne šialenstvo, aké burza ešte nezažila
Kamenický sa rozohnil: Ľudia vraj masívne odchádzajú? Dosť bolo klamstiev, takáto je realita!
Kamenický sa rozohnil: Ľudia vraj masívne odchádzajú? Dosť bolo klamstiev, takáto je realita!

Šport

Lionel Messi má doma absolútnu bohyňu: FOTO v úsporných bikinách ako dôkaz
Lionel Messi má doma absolútnu bohyňu: FOTO v úsporných bikinách ako dôkaz
MS vo futbale
Mexiko – Juhoafrická republika: ONLINE prenos z otváracieho zápasu MS vo futbale 2026
Mexiko – Juhoafrická republika: ONLINE prenos z otváracieho zápasu MS vo futbale 2026
MS vo futbale
VIDEO Odporné zábery z Prahy: 25 futbalových chuligánov napadlo piatich mužov! Je zázrak, že prežili...
VIDEO Odporné zábery z Prahy: 25 futbalových chuligánov napadlo piatich mužov! Je zázrak, že prežili...
Česko
Trpká pravda o našich tenistoch: Na turnaj v Bratislave jednoducho nemajú, tvrdí riaditeľ podujatia
Trpká pravda o našich tenistoch: Na turnaj v Bratislave jednoducho nemajú, tvrdí riaditeľ podujatia
ATP

Auto-moto

TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
Predstavujeme
Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Doprava

Kariéra a motivácia

Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Vzťahy na pracovisku
Tiché vyhadzovanie: HR manažéri priznali taktiku, ktorou firmy nútia ľudí odísť bez odstupného
Tiché vyhadzovanie: HR manažéri priznali taktiku, ktorou firmy nútia ľudí odísť bez odstupného
Vzťahy na pracovisku
Manažérska pozícia už neláka každého. Podľa výsledkov ankety Slováci uprednostňujú pokoj
Manažérska pozícia už neláka každého. Podľa výsledkov ankety Slováci uprednostňujú pokoj
Kariera.sk TS
Poradenstvo, kurzy aj príspevok viac ako 7 700 eur: Úrady práce ponúkajú absolventom viacero možností
Poradenstvo, kurzy aj príspevok viac ako 7 700 eur: Úrady práce ponúkajú absolventom viacero možností
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Čo sa stane s vašim telom, ak zjete 20 čerešní hodinu pred spaním?
Čo sa stane s vašim telom, ak zjete 20 čerešní hodinu pred spaním?
Rady a tipy
Máte radi dunajské vlny? Vyskúšajte ich letnú verziu s broskyňami
Máte radi dunajské vlny? Vyskúšajte ich letnú verziu s broskyňami
Ovocné dezerty

Technológie

Prečo sa Európanom pri predstave jedenia hmyzu dvíha žalúdok? Vedci našli stopu, ktorá siaha tisíce rokov do minulosti
Prečo sa Európanom pri predstave jedenia hmyzu dvíha žalúdok? Vedci našli stopu, ktorá siaha tisíce rokov do minulosti
Veda a výskum
Ako odolná je AI voči ruskej propagande? Estónski výskumníci otestovali veľké jazykové modely, toto sú výsledky
Ako odolná je AI voči ruskej propagande? Estónski výskumníci otestovali veľké jazykové modely, toto sú výsledky
Bezpečnosť
Británia modernizuje delostrelectvo po skúsenostiach z Ukrajiny. Nové húfnice RCH 155 majú po výstrele zmiznúť skôr, než príde odvetná paľba
Británia modernizuje delostrelectvo po skúsenostiach z Ukrajiny. Nové húfnice RCH 155 majú po výstrele zmiznúť skôr, než príde odvetná paľba
Armádne technológie
Hackeri schovali nový útok za známu službu Googlu. Takto dnes môže vyzerať e-mailový útok, ktorý ľahko oklame aj opatrného človeka
Hackeri schovali nový útok za známu službu Googlu. Takto dnes môže vyzerať e-mailový útok, ktorý ľahko oklame aj opatrného človeka
Bezpečnosť

Bývanie

Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky

Pre kutilov

Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Záhrada
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Náradie a stroje
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prvýkrát odišiel na dovolenku bezo mňa: Klamal, že ide s kamarátmi, no bol s milenkou a toto ho prezradilo
Partnerské vzťahy
Prvýkrát odišiel na dovolenku bezo mňa: Klamal, že ide s kamarátmi, no bol s milenkou a toto ho prezradilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Athos Salomé
Zahraničné
Šokujúca predpoveď žijúceho Nostradama: MS vo futbale vyhrá TENTO tím! Už sa mu podobné proroctvo splnilo
Donald Trump
Zahraničné
Šokujúci ZVRAT na poslednú chvíľu! Trump ZASTAVIL plánované nálety: Avizuje PODPIS prelomovej dohody
Dieťa viselo z okennej
Zahraničné
Srdce sa vám zastaví z hrôzy: VIDEO Batoľa viselo z okennej rímsy! TAKTO to celé DOPADLO
AKTUÁLNE Nešťastie na koľajniciach!
Domáce
AKTUÁLNE Nešťastie na koľajniciach! Záchranné zložky smerujú k tunelu: ZRÁŽKA vlaku s osobou

Ďalšie zo Zoznamu