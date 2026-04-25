AKTUÁLNE Poplach v Prahe! V dome našli hrozivé rádioaktívne prekvapenie: Na miesto smerujú experti

PRAHA - Hasiči zasahujú pri náleze chemikálií v dome na ulici Nad Studánkou v Prahe 4. Medzi nájdenými látkami je okrem iného arzén, ortuť a rádioaktívne tórium. Na miesto mieri aj pyrotechnik, informoval dnes novinárov hovorca pražských hasičov Vojtech Rotschedl. Ľuďom nehrozí žiadne nebezpečenstvo, chemikálií je malé množstvo, povedal Rotschedl.
Podľa hovorcu sa v pozostalosti našlo niekoľko sklenených fľaštičiek s neznámou látkou. ,,Chemikmi zaistená ortuť a nájdené rádioaktívne tórium. Na miesto mieri mobilné laboratórium zo stredných Čiech a bol informovaný Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB)," uviedol. Podľa neho si laboratórium chemikálie prevezme a bezpečne ich zlikviduje.
Pyrotechnik bol na miesto povolaný kvôli nálezu kyseliny pikrovej, doplnil Rotschedl. Táto kyselina sa v minulosti používala ako trhavina. Kvôli zásahu je uzavretý vnútroblok domu, iné obmedzenia ľudia podľa hasičov nezaznamenajú.