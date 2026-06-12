MIMORIADNY ONLINE Krvavé útoky na oboch stranách! Po ukrajinských a ruských náletoch hlásia obete

MOSKVA - Pri ukrajinských útokoch zahynuli v ruských pohraničných oblastiach traja ľudia, uviedli vo štvrtok ruské úrady. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
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6:12 Jeden ľudský život si v piatok vyžiadal útok ruského bezpilotného lietadla v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Najmenej jedna ďalšia osoba pritom utrpela zranenia. Oznámili to predstavitelia tamojšej vojenskej správy. Informuje o tom agentúra AFP. „Útok si, žiaľ, vyžiadal život 44-ročnej ženy... Ďalšia žena vo veku 33 rokov utrpela vážne zranenia. Zdravotníci jej poskytujú potrebnú starostlivosť,“ uviedol na platforme Telegram šéf oblastnej vojenskej správy Oleh Hryhorov. Dodal, že nálet výrazne poškodil aj trojpodlažnú nebytovú budovu, cituje francúzska agentúra.
Ukrajinské útoky v Rusku si vyžiadali tri obete, tvrdia ruské úrady
Ukrajinský dron zasiahol autobus v obci Voznesenovka neďaleko hraníc, informoval krízový štáb ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti s tým, že o život prišla jedna žena a ďalších 11 osôb utrpelo zranenia.
V Brianskej oblasti zahynuli dvaja ľudia pri ukrajinskom útoku na pohraničnú obec Belaja Berjozka, uviedol podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS zastupujúci gubernátor oblasti Jegor Kovaľčuk. Kovaľčuk najskôr informoval o jednom mŕtvom a troch zranených osobách. Ďalší muž však neskôr zraneniam podľahol v nemocnici.
Ukrajina sa s pomocou Západu už viac než štyri roky bráni proti ruskej vojenskej invázii, pripomína DPA. V rámci svojej obrannej kampane opakovane útočí na ciele v Rusku. Počet obetí a rozsah škôd sa však nedajú porovnať s devastujúcimi následkami ruských útokov na Ukrajine, dodáva nemecká agentúra. Pohraničná Belgorodská oblasť patrí k tým regiónom Ruska, ktoré sú vojnou zasiahnuté najviac.