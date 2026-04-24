Novým predsedom českých ľudovcov je Grolich: Podľa Pitharta budúci premiér

PRAHA - Českí ľudovci majú nového predsedu. Delegáti KDU-ČSL zaňho v piatok na zjazde strany zvolili súčasného juhomoravského hajtmana Jana Grolicha. Bol jediným kandidátom, získal nominácie od všetkých krajských organizácií. Na čele strany nahradil Marka Výborného a podľa svojich slov chce odštartovať novú éru ľudovcov.
Chceme vyhrávať a meniť politiku, vyhlásil Grolich
„Nechceme už len prežívať, chceme vyhrávať,“ vyhlásil v prejave pred hlasovaním Grolich. Chce, aby sa strana viac priblížila ľuďom. Za hlavné výzvy považuje modernizáciu krajiny, starnutie populácie či miesto Česka v Európe. „Máme obrovský potenciál, pretože v našej strane je cítiť atmosféra, odhodlanie a odvaha priniesť zmenu,“ povedal pred zvolením. Zmena sa podľa jeho slov netýka len vedenia KDU-ČSL, ale celej českej politiky.
Silná podpora pre nového lídra
Za 41-ročného Grolicha hlasovalo 233 z 266 prítomných delegátov. Niekdajší šéf strany a tiež predseda českej vlády z čias federácie Petr Pithart označil juhomoravského politika za budúceho českého premiéra.
Grolich je vo svojom regióne úspešný, v krajských voľbách v roku 2024 sa mu ako lídrovi kandidátky koalície SPOLU pre ňu podarilo získať takmer 40 percent hlasov. Samotná KDU-ČSL však má celoštátne preferencie na úrovni okolo dvoch až troch percent.
Jeho predchodca Výborný vo svojom poslednom prejave vo funkcii zdôraznil, aby straníci Grolicha nevnímali ako „mesiáša“. Zároveň podotkol, že ho v snahách o zmeny, ktoré avizoval, nemôžu nechať osamoteného.
Varovanie pred spoluprácou s ANO
Výborný v prejave zároveň varoval pred spoluprácou strany so súčasným českým premiérom Andrejom Babišom a jeho hnutím ANO. Ľudovci podľa neho musia byť „štítom proti populizmu a stúpajúcim trendom nezdravého národovectva“. KDU-ČSL už s hnutím ANO v minulosti spolupracovalo, oba politické subjekty boli súčasťou vlády Bohuslava Sobotku.
Prvým podpredsedom strany sa zrejme stane 30-ročný Benjamin Činčila, s ktorým chce Grolich vytvoriť nový dynamický tandem. Činčila je najmladším členom poslaneckého klubu ľudovcov. Podľa zistení českých médií si však časť straníkov predstavovala po boku nového predsedu niekoho skúsenejšieho.