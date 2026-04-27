Hasiči mali plné ruky práce: Zasahovali až 705-krát, v 329 prípadoch išlo o požiare

BRATISLAVA - Hasiči minulý týždeň zasahovali 705-krát, v 329 prípadoch pre požiare, najviac v Košickom a Prešovskom kraji (v oboch 68-krát). Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Technickú pomoc minulý týždeň hasiči poskytovali 195-krát, najviac v Košickom kraji (37-krát). Zásahy sa týkali aj dopravných nehôd (161), najviac v Nitrianskom kraji (29), a nebezpečných látok (20), najviac v Košickom kraji (12).
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 104-krát. Štyridsaťjeden zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline. Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali technickú pomoc, a to 36-krát. Zasahovali pri 23 dopravných nehodách a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.