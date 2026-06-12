Británia má nového ministra obrany! Rezort preberá elitný výsadkár so skúsenosťami z Iraku

LONDÝN - Novým britským ministrom obrany sa vo štvrtok stal Dan Jarvis, ktorý vo funkcii nahradil Johna Healeyho. Oznámil to úrad britského premiéra na Downing Street. Informuje o tom agentúra AFP a portál Sky News.
Jarvis bol od roku 2011 poslancom parlamentu za obvod Barnsley North a v rokoch 2018 až 2022 pôsobil ako predseda regionálnej samosprávy grófstva South Yorkshire. Keď po všeobecných voľbách v roku 2024 nastúpila k moci Labouristická strana, Jarvis sa stal štátnym tajomníkom pre bezpečnosť na ministerstve vnútra – túto funkciu zastával až do svojho vymenovania na post ministra obrany.
V rokoch 1997 až 2011 slúžil ako dôstojník v britskom výsadkovom pluku (Parachute Regiment). Počas tohto obdobia bol nasadený na misiách v Kosove, Sierra Leone, Iraku a Afganistane. „Mojou prvoradou povinnosťou je zaistiť bezpečnosť britských občanov a vždy urobím to, čo je nevyhnutné na ochranu našej národnej bezpečnosti,“ uviedol britský premiér Keir Starmer vo vyhlásení k vymenovaniu Jarvisa.
Rastúce hrozby a posilňovanie armády
„Teší ma, že môžem vymenovať Dana Jarvisa do funkcie ministra obrany v čase, keď posilňujeme naše ozbrojené sily a čelíme rastúcim hrozbám, ktorým naša krajina čelí... Táto labouristická vláda prináša najväčšie trvalé zvyšovanie výdavkov na obranu od čias studenej vojny,“ dodal Starmer. Jarvisov predchodca John Healey vo štvrtok podal demisiu pre spory o vojenské výdavky. Starmerovi vyčítal, že nedokázal zabezpečiť prostriedky potrebné na obranu krajiny.
Britské ministerstvá obrany a financií už mesiace vedú rokovania o zvyšovaní vojenských výdavkov. Vlečúce sa diskusie už spôsobili oneskorenie Plánu investícií do obrany (DIP). Ten určí, ako sa bude v nasledujúcom desaťročí financovať nové vybavenie a obranná infraštruktúra, a to na základe revízie britských vojenských kapacít z júna minulého roka. Zdržanie ostro kritizuje britský obranný priemysel, ktorý tvrdí, že nemôže investovať do dlhodobých programov na zaistenie bezpečnosti krajiny v čase geopolitickej nestability.