MIMORIADNE Trump oznámil, kedy sa podpíše mierová dohoda: Irán nádeje schladil

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump oznámil vo štvrtok dosiahnutie dohody s Iránom, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Dodal tiež, že k podpisu dokumentu by malo dôjsť v najbližších dňoch v Európe. Za americkú stranu by sa na podpise tejto dohody mal zúčastniť viceprezident USA J.D. Vance. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
„Práve sme dosiahli skvelú dohodu o ukončení vojny s Iránom,“ vyhlásil Trump pred novinármi v Oválnej pracovni Bieleho domu. Dodal, že po definitívnom dokončení textov dokumentov, ktoré by malo prebehnúť v najbližších dňoch, sa uskutoční jej oficiálny podpis, a to zrejme na európskej pôde. Mierová dohoda by mohla byť podľa Trumpa podpísaná už tento víkend a prostredníctvom nej sa opätovne obnoví lodná doprava cez strategický Hormuzský prieplav.
„Prieplav sa oficiálne otvorí hneď, ako dohodu podpíšeme, čo by mohlo byť skoro, veľmi skoro, možno už počas víkendu v Európe,“ vyhlásil Trump. Ako dodal, iránsky najvyšší vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí podľa neho osobne schválil dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. „Podľa mojich informácií je odpoveď áno,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni na otázku, či Chameneí vyjadril s dohodou súhlas. Predmetná dohoda je podľa Trumpa „veľmi silným memorandom o porozumení“.
Americký prezident predtým vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty večer „veľmi tvrdo“ zasiahnu islamskú republiku. O niekoľko hodín neskôr však tieto útoky zrušil, pričom ako dôvod uviedol dosiahnutie pokroku na rokovaniach s tým, že „posledné body“ prvotnej mierovej dohody už boli schválené a podrobnosti budú oznámené v najbližšom čase, pripomína agentúra Reuters. Iránska polooficiálna tlačová agentúra Fárs informovala, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol.
Trump sľúbil, že súčasťou dohody bude odstránenie jadrového materiálu
Americký prezident Donald Trump prisľúbil, že akákoľvek dohoda medzi USA a Iránom bude zahŕňať záväzky na odstránenie obohateného jadrového materiálu Teheránu, uviedol vo štvrtok vo vyhlásení úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Informuje o tom agentúra AFP.
Predseda izraelskej vlády zároveň privítal záväzky amerického prezidenta týkajúce sa obmedzenia iránskych jadrových a raketových programov, uvádza sa vo vyhlásení.
„Premiér vyjadril uznanie za záväzok prezidenta Trumpa, že konečná dohoda na záver rokovaní bude zahŕňať odstránenie obohateného materiálu, likvidáciu infraštruktúry na obohacovanie, obmedzenie výroby rakiet a zastavenie podpory zo strany Iránu pre jeho teroristických zástupcov v regióne,“ uviedla Netanjahuova kancelária v príspevku na sociálnej sieti X po tom, ako spolu obaja lídri telefonovali.
Podpis už cez víkend
Trump krátko predtým vo štvrtok na brífingu v Oválnej pracovni Bieleho domu ohlásil dosiahnutie mierovej dohody s Iránom, ktorou by sa skončila vojna na Blízkom východe. Zároveň avizoval, že po dokončení potrebných dokumentov by k podpísaniu tejto dohody mohlo dôjsť už v priebehu víkendu, a to niekde v Európe. Za americkú stranu by sa na podpise dohody zúčastnil viceprezident USA J.D. Vance.
Irán pritom doposiaľ s dohodou nesúhlasil, polooficiálna tlačová agentúra Fárs uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters. Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí.
Irán ešte nedospel ku konečnému rozhodnutiu o mierovej dohode s USA
Irán vo štvrtok uviedol, že doposiaľ nedospel ku konečnému rozhodnutiu ohľadne mierovej dohody s Washingtonom. Vyjadrenie Teheránu prišlo po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie „skvelej dohody“ o ukončení vojny na Blízkom východe s Iránom, informuje o tom agentúra AFP.
„Irán zatiaľ nedospel k definitívnemu záveru ohľadom tejto dohody,“ vyhlásil hovorca ministerstva zahraničných vecí v Teheráne Esmáíl Bakájí.
Trump predtým vo štvrtok na brífingu v Oválnej pracovni Bieleho domu ohlásil dosiahnutie mierovej dohody s Iránom, ktorou by sa skončila vojna na Blízkom východe a obnovila lodná doprava v strategickom Hormuzskom prielive. Zároveň avizoval, že po dokončení potrebných dokumentov by k podpísaniu tejto dohody mohlo dôjsť už v priebehu víkendu, a to niekde v Európe. Za americkú stranu by sa na podpise dohody zúčastnil viceprezident USA J.D. Vance.
Polooficiálna iránska tlačová agentúra Fárs uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters. Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí.