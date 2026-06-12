Futbalista Vladimír Weiss ukázal brunetku: TOTO je žena jeho života!

BRATISLAVA - V šou ADELA trochu inak prekvapil futbalista Vladimír Weiss priznaním o žene, ktorá v jeho živote zohráva výnimočnú úlohu. Nejde však o partnerku, ale o dlhoročnú kamarátku Elenu Mokrú, výraznú brunetku, s ktorou ho spája priateľstvo už od detstva.
Vladimír Weiss bol hosťom relácie ADELA trochu inak, kde sa okrem futbalu otvorila aj téma jeho súkromia. Reč prišla na ženu, ktorá v jeho živote zohráva mimoriadne dôležitú úlohu – jeho dlhoročnú kamarátku Elenu Mokrú.
Práve moderátorka šou Adela Vinczeová otvorila tému priateľstva medzi mužom a ženou a zaujímala sa, či si Weiss vie predstaviť, že by medzi nimi niekedy bola aj iná rovina než len kamarátstvo.„Nejdeme do minulosti, ale nie. Elenču poznám z mesta cez spoločných známych ešte, keď sme boli v podstate deti. Už vtedy sme cítili, že sme také spriaznené duše, pretože odvtedy až doteraz sme nemali žiaden konflikt, vždy sme našli spoločnú reč,“ povedal Vlado.
Ich priateľstvo trvá už od tínedžerských rokov a podľa jeho slov je postavené na absolútnej dôvere a porozumení. Adela sa preto pýtala aj na to, či mu Elena dokáže povedať aj nepríjemné veci priamo. Na otázku reagovala aj samotná Weissova spriaznená duša. „To je taká životná opora, taká príjemná osoba. Je fajn, ja mám veľmi dobrého muža, ale Vlado tam je celý ten môj život,“ priznala.
Obaja tak potvrdili, že ich spája výnimočné puto, ktoré pretrvalo roky, životné zmeny aj nové vzťahy. A hoci Weiss pôsobí ako verejne známa futbalová osobnosť, v súkromí má po boku človeka, na ktorého sa môže spoľahnúť od detstva.
Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru je dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com.
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