Pápež Lev XIV. pokračuje v odkaze Františka: V Španielsku rázne apeloval na pomoc pre migrantov

LAS PALMAS - Pápež Lev XIV. ukončil štvrtkový program svojej návštevy na španielskych Kanárskych ostrovoch omšou, ktorá sa konala na štadióne Gran Canaria v meste Las Palmas. Štadión sa nachádza neďaleko cintorína, kde sú hroby neidentifikovaných obetí tzv. západoafrickej atlantickej migračnej trasy, informoval spravodajský web Vatican News.
Pápež tieto obete spomenul aj vo svojej kázni, keď vyzval tisíce prítomných, aby sa „modlili... za bratov a sestry, ktorí prišli o život na mori“ pri pokuse dostať sa na Kanárske ostrovy. Pripomenul aj svoje ranné stretnutie s migrantmi v prístave Arguineguín. Lev XIV. v homílii apeloval obetovať modlitbu aj za tých, ktorí trpia chudobou, osamelosťou, rodinnými problémami alebo nemajú kde bývať. Zdôraznil, že cirkev sa snaží byť blízko trpiacim prostredníctvom pomoci, prijatia a sprevádzania. Veriacich vyzval, aby prinášali na oltár spolu s chlebom a vínom aj ľudské utrpenie, zverili ich Bohu a prosili o súcit a milosrdenstvo.
Pápež tiež uviedol, že skutočná láska sa nesmie obmedziť na sociálnu pomoc, ale má viesť k dôstojnej integrácii ľudí do spoločnosti. Jedine tak sa môžu ťažké životné situácie premeniť na nádej pre budúcnosť. Vo svojej homílii Lev citoval aj svätého Augustína a zdôraznil, že „tam, kde je láska a pokora, je aj pokoj.“ Veriacich nabádal, aby sa zbavili pýchy a pristupovali k sebe navzájom s úctou, dôverou a odpustením.
Na záver bohoslužby sa miestny biskup José Mazuelos Pérez poďakoval pápežovi za jeho návštevu a označil ju za duchovne významnú pre celý región. Pápež daroval diecéze kalich. Návšteva Leva XIV. v Španielsku sa koná v čase, keď tamojšia ľavicová vláda v rozpore s trendom v Európe a USA obhajuje imigráciu z ekonomických a humanitárnych dôvodov. Tento rok spustila program legalizácie pobytu státisícov osôb bez dokladov. Premiér Pedro Sánchez zdôraznil ich prínos pre krajinu so starnúcou pracovnou silou a nízkou pôrodnosťou.
Koniec cesty na Tenerife
Pápežova týždeň trvajúca návšteva Španielska, ktorá zahŕňala zastávky v Madride a Barcelone, sa v piatok skončí na kanárskom ostrove Tenerife, kde má navštíviť centrum pre migrantov. Kanárske ostrovy sú ako súčasť Španielska dôležitým vstupným bodom do Európy pre migrantov, ktorých tam privádzajú prevádzači pri úteku pred konfliktmi a chudobou. Lev XIV. návštevou tohto súostrovia splnil želanie svojho predchodcu Františka, ktorý zomrel skôr, ako mohol túto plánovanú cestu uskutočniť.
Pápež František si osud utečencov stanovil za tému svojho pontifikátu. Lev XIV. v tom pokračuje a zdôrazňuje pritom aj dôstojnosť migrantov v rodných Spojených štátoch. Štvrtého júla, keď si USA, kde sa pápež narodil, pripomenú Deň nezávislosti USA, Lev strávi na talianskom ostrove Lampedusa - ďalšom z hlavných vstupných bodov pre migrantov zo severnej Afriky do Európy.
František navštívil Lampedusu v roku 2013 na prvej ceste mimo Ríma a hodil tam do Stredozemného mora veniec na pamiatku tisícov ľudí, ktorí pri nebezpečnej plavbe zomreli. Práve na tejto ceste odsúdil "globalizáciu ľahostajnosti", ktorú svet prejavuje voči migrantom.