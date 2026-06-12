Dráma na oblohe: Airbus smerujúci do Prahy sa neozýval! Vyslali k nemu stíhačky

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BUDAPEŠŤ - Poplach dnes spôsobil dopravné lietadlo Airbus A321 na linke medzi Tel Avivom a Prahou, ktoré nenadviazalo kontakt s riadením leteckej prevádzky v Maďarsku. Kvôli tomu vzlietla dvojica stíhacích lietadiel Jas-39 Gripen maďarského letectva, uviedla agentúra MTI s odkazom na premiéra Pétera Magyara. Vojenskí piloti Airbus vizuálne identifikovali.
Izraelské dopravné lietadlo kontakt s maďarskou pozemnou kontrolou následne nadviazalo. Dvojica stíhačiek, ktoré vzlietli zo základne Kecskemét, odprevadila Airbus k hraniciam maďarského vzdušného priestoru,
Podľa stránok letiska dnes do Prahy priletelo niekoľko spojov z Tel Avivu vrátane letov izraelských spoločností Israir, Arkia a El Al.