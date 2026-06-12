Ženám môže porásť materská o stovky eur mesačne! Za všetkým je nový zákon, dotýka sa TÝCHTO prípadov

BRATISLAVA - Nový zákon o rovnakom odmeňovaní, ktorý začal platiť pred pár dňami, môže mať pozitívny dopad nie len na pracujúce ženy, ale pre tie, ktoré sú na materskej dovolenke. celej jednej veľkej skupine môže materskú dávku zvýšiť o stovky eur mesačne.
Uviedol to odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. "Týka sa to najmä žien, ktoré nastupujú na druhú materskú priamo z rodičovskej dovolenky pri tzv. reťazovom pôrode," vysvetlil.
Pri tzv. reťazovom pôrode sa výška materskej určí z pravdepodobného vymeriavacieho základu. Teda z hypotetickej mzdy, ktorú by matka mala, ak by pracovala v mesiaci, kedy nastupuje na druhú materskú. "V praxi sa postupuje tak, že túto hypotetickú hrubú mzdu nahlasuje Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. A ten často nahlási takú mzdu, akú mala zamestnankyňa naposledy ešte pred nástupom na svoju prvú materskú," ozrejmil. A aj ak zamestnávateľ nahlási vyššiu mzdu - lebo medzičasom sa mzdy u zamestnávateľa zvyšovali - nie vždy to Sociálna poisťovňa akceptuje.
V praxi sa preto často stáva, že druhá materská je rovnaká ako prvá. Avšak odborník upozorňuje, že podľa zákona o rovnakom odmeňovaní je však menej priaznivé zaobchádzanie v súvislosti s odmeňovaním pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zosúlaďovania rodinného a pracovného života, z dôvodu tehotenstva, materskej či rodičovskej dovolenky, diskrimináciou. "Ak sa počas materskej či rodičovskej dovolenky zvyšovali mzdy a odmeny iným zamestnancom, musí sa primerane zvýšiť aj zamestnankyne, ktorá bola doma s dieťaťom," odkázal. To platí aj pre "hypotetickú" hrubú mzdu použitú pri výpočte druhej materskej. Sociálna poisťovňa by to mala akceptovať.
Zákon o rovnakom odmeňovaní
Zákon o rovnakom odmeňovaní má za cieľ posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. „Cieľom návrhu zákona je zaviesť systém transparentnosti odmeňovania, ktorý umožní efektívne monitorovanie a posudzovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a ktorý zabezpečí, aby zamestnávatelia zaviedli štruktúry odmeňovania založené na objektívnych kritériách,“ uviedlo ministerstvo práce.
Tieto kritériá musia zahŕňať zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť, pracovné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pozíciu. Prihliadať sa bude aj na mäkké zručnosti, ktorými sú najmä sociálne a komunikačné schopnosti, pričom tieto kritéria sa nesmú priamo ani nepriamo zakladať na pohlaví.
Poslanci zákon schválili v apríli, účinnosť nadobudol 7. júna 2026.