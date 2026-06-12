Smutná správa z kráľovskej rodiny: Po troch rokoch v nemocnici zomrela princezná!

BANGKOK - Vo veku 47 rokov zomrela thajská princezná Badžrakitijapcha, najstaršia dcéra thajského kráľa Mahá Vatčirálongkóna. V piatok to oznámil kráľovský palác. Došlo k tomu po viac než troch rokoch po tom, čo ju hospitalizovali v dôsledku náhleho kolapsu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Princezná trpela infekciou v brušnej dutine a „jej stav sa naďalej zhoršoval“, uviedol vo vyhlásení úrad kráľovského dvora. Vo štvrtok večer napokon „skonala v pokoji“. Jediné dieťa z prvého manželstva kráľa Mahá Vatčirálongkóna s princezou Soamsawali, v Thajsku známe pod menom „princezná Bha“, bola hospitalizované od decembra 2022, keď náhle upadla do bezvedomia.
Vzdelanie získala princezná Badžrakitijapcha v Británii, Thajsku a Spojených štátoch. Vyštudovala právo na Cornellovej univerzite, pôsobila ako prokurátorka a istý čas zastávala aj post thajskej veľvyslankyne v Rakúsku. „Kladiem si otázku, kým vlastne som? Prokurátorka? Trestná právnička? Diplomatka? Odpoveďou je všetko dokopy. Hovorím o sebe, že som hybrid,“ uviedla princezná na adresu svojej profesionálnej kariéry pred publikom na Cornellovej univerzite v roku 2012, ako vtedy informoval univerzitný vestník Cornell Chronicle.
Zastávala tiež niekoľko funkcií v rámci Organizácie Spojených národov (OSN) a angažovala sa v oblasti práv žien vrátane zlepšovania podmienok žien vo väzniciach. Ako princezná mala dôležitú ceremoniálnu úlohu v thajskej spoločnosti, v ktorej kráľovská rodina stojí na samotnom vrchole hierarchie. Mala blízky vzťah so svojím otcom a rok pred hospitalizáciou ju vymenovali do vysokej funkcie v veliteľstve jeho osobnej stráže.
Thajský kráľ, ktorý má 73 rokov a celkovo sedem detí zo štyroch manželstiev, doteraz oficiálne neoznámil meno svojho nástupcu, pravidlá nástupníctva však uprednostňujú mužov, píše AFP. O thajskej kráľovskej rodine platia prísne pravidlá ohľadne vyjadrovania. Pred kritikou ju chránia prísne zákony o urážke majestátu (lese-majeste), za ktorých porušenie hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov za každé jedno obvinenie.