Veterinári zakazujú v ČR predaj 44 dojčenských výživ kvôli toxínu cereulidu

PRAHA - Štátna veterinárna správa zakazuje v ČR predávať 44 mliečnych výživ pre dojčatá od 12 rôznych výrobcov z EÚ kvôli obsahu nebezpečného toxínu cereulidu. Veterinári o tom dnes informovali ČTK. Obchodníci a prevádzkovatelia, ktorí majú niektorú z výživy na sklade, ich musia neškodne odstrániť alebo vrátiť výrobcovi. Ak majú výživu ľudia doma, nemali by ju podávať dojčatám a môžu ju vrátiť v mieste nákupu. Za porušenie zákazu distribúcie hrozí až dvojmiliónová pokuta.
Zákaz sa týka celkovo 120 šarží od 12 výrobcov z rôznych krajín EÚ. Zoznam všetkých živín nájdu ľudia na úradnej doske veterinárnej správy (SVS). Medzi zakázanými výživami sú napríklad výživy od výrobcov Nestlé, Danone alebo Lactalis.
Cereulid podľa veterinárov spôsobuje nevoľnosť a zvracanie, ktoré odznie väčšinou v poriadku niekoľko hodín. V krajných prípadoch ale môže intoxikácia cereuľudom vyústiť do závažných stavov, ako je napríklad dysfunkcia alebo zlyhanie orgánov, najmä pečene, tenkého čreva alebo pankreasu.
Dojčenskú výživu zakázali už predtým
Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) už predtým zakázala uvádzať na trh tri druhy dojčenskej výživy, v ktorých testy odhalili zdraviu nebezpečný toxín cereulid. Išlo o dojčenskú výživu Happy Mimi 1 od estónskeho výrobcu Dana Europe, výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobcu Danone. Tieto tri produkty sú aj medzi novozakázanými potravinami. Pribudli k nim aj ďalšie výrobky s nevyhovujúcim výsledkom vyšetrenia, o ktorých možnej prítomnosti na českom trhu informovali ČR ostatné členské štáty prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá.
Povinnosť stiahnuť z trhu nebezpečnú potravinu stanovuje prevádzkovateľom potravinárskych podnikov legislatíva. Z podnetov spotrebiteľov však podľa veterinárov vyplynulo, že výrobky, ktoré mali byť stiahnuté, boli stále k dispozícii na trhu. SVS preto pristúpila k plošnému opatreniu, ktoré nadväzuje na predchádzajúce kroky potravinovej inšpekcie.
Nejde o jediný problém
Nejde o jediný problém s dojčenskou výživou, v nedeľu sa v niekoľkých pohárikoch výživy značky HiPP našiel jed na krysy, prípad sa bezprostredne týka Českej republiky, Slovenska a Rakúska. Spoločnosť HiPP v pondelok k prípadu uviedla, že sa stala obeťou vydierania. Podľa rakúskeho listu Die Presse vydierač požadoval od firmy dva milióny eur, teda asi 49 miliónov korún.
V Česku sa prípadom zaoberajú juhomoravskí kriminalisti, hygienici aj SZPI. Česká polícia uviedla, že mieru ohrozenia nepovažuje za vysokú. Kontaminované poháriky úrady našli v brnianskom obchode Tesco. Zatiaľ nie je jasné, v akých vysokých koncentráciách v nich bol jed obsiahnutý.