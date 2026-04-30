AKTUÁLNE Nočný zásah protizločineckej jednotky v Bratislavskom kraji! TOTO je dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Policajný Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) si nedáva pohov ani pred sviatkom práce. Policajti na sociálnej sieti informovali, že protizločinecká jednotka aktuálne zasahuje na území Bratislavského kraja. Dôvodom má byť závažná násilná trestná činnosť.
"Príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK P PZ aktuálne zasahujú na území Bratislavského kraja vo veci závažnej násilnej trestnej činnosti. V týchto chvíľach prebiehajú zaisťovacie úkony, vrátane viacerých domových prehliadok. V rámci zásahu boli zadržané tri podozrivé osoby," uviedlo policajné prezídium na sociálnej sieti. Ako ďalej uviedli, bližšie informácie poskytnú hneď, ako to procesná situácia dovolí.