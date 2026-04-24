USA pritvrdzujú proti Iránu: Sankcie zasiahli desiatky firiem, tankery aj čínsku rafinériu

WASHINGTON - Spojené štáty v piatok uvalili nové sankcie súvisiace s Iránom. Dotknú sa približne 40 spoločností a tankerov, ktoré sa podieľajú na preprave iránskej ropy, ako aj veľkej rafinérie spoločnosti Hengli Petrochemical v čínskom prístave Ta-lien. Informovala o tom agentúra AP.
Zmrazené milióny pred summitom
Sankcie, ktoré viedli aj k zmrazeniu kryptomien v hodnote 344 miliónov dolárov, oznámilo americké ministerstvo financií len niekoľko týždňov pred plánovaným stretnutím prezidenta Donalda Trumpa so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v Pekingu.
„Ekonomická zúrivosť naďalej oslabuje schopnosť Iránu generovať príjmy, ktoré Teheránu umožňujú jeho bezohľadné aktivity na celom Blízkom východe, ako aj jeho schopnosť ohrozovať americké záujmy,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
Čínska rafinéria v centre
Zariadenie Hengli Petrochemical patrí vďaka svojej kapacite spracovávať približne 400.000 barelov ropy denne medzi najväčšie nezávislé rafinérie v Číne. Spoločnosť Hengli podľa vyhlásenia prijíma dodávky iránskej ropy od roku 2023 a priniesla iránskym ozbrojeným silám príjmy v hodnote stoviek miliónov dolárov.
Hrozby bankám
Ministerstvo financií USA už skôr v apríli v liste pohrozilo bankám v Číne, Hongkongu, Spojených arabských emirátoch a Ománe uvalením sekundárnych ciel pre obchodovanie s Iránom. Tieto krajiny zároveň obvinilo z toho, že cez svoje finančné inštitúcie umožňujú nelegálne aktivity Iránu.
Americký minister financií Scott Bessent v piatok vyhlásil, že jeho rezort „bude naďalej obmedzovať sieť lodí, sprostredkovateľov a odberateľov, na ktorých sa Irán spolieha pri preprave svojej ropy na svetové trhy“.