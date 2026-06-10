Apokalypsa v Belfaste: Brutálne zábery! Po zatknutí Sudánca vypukli násilné protesty

BELFAST - V severoírskom Belfaste v utorok večer prepukli násilnosti po tom, čo polícia zadržala Sudánca v súvislosti s pondelkovým útokom v Belfaste. Páchateľ, ktorý je podľa informácií agentúry AP žiadateľom o azyl, pobodal na ulici muža, ktorý skončil v nemocnici s vážnym poranením v oblasti očí a tváre. Úrady po zadržaní cudzinca vyzvali obyvateľov na pokoj, napriek tomu však maskovaní radikáli zapaľovali v uliciach autá a hádzali kamene na domy.
Podozrivý je vo väzbe
Prípad vzbudil po celej krajine pobúrenie, najmä kvôli videu zachytávajúcemu útok, ktoré koluje na internete. Muž podozrivý z pokusu o vraždu je teraz vo väzbe. Lídri Severného Írska spolu so šéfom miestnej polície usporiadali tlačovú konferenciu, na ktorej vyzvali občanov, aby nepodnecovali nenávisť a strach a necielili na konkrétne komunity.
Ich výzva však nepredchádzala večerným násilnostiam. V meste sa podľa spravodajského webu BBC zhromaždilo niekoľko stoviek ľudí. Blízko centra mesta účastníci protestnej akcie zapaľovali autá, vzplál aj autobus mestskej dopravy. Dym stúpal aj z radu popolníc.
Maskované skupiny vyšli do ulíc Belfastu
Skupina maskovaných radikálov sa vydala na pochod východnej časti Belfastu za volanie "dostaneme odtiaľ cudzinca", uviedla BBC. Niektorí ľudia začali hádzať kamene na domy, v ktorých zrejme podľa nich žijú prisťahovalci.
Politici a polícia odsudzujú výtržnosti
Niektorí politici či zástupcovia úradov násilie odsúdili. Člen vedenia severoírskej polície Ryan Henderson uviedol, že policajti v teréne sa snažia predovšetkým ochrániť obyvateľov a vyzval na upokojenie situácie. Poriadkové sily podľa doterajších informácií proti násilnostiam nezasiahli.
Šéf severoírskej polície Jon Boutcher novinárom oznámil, že podozrivý Sudánec pobýval v Británii na základe päťročného víza udeleného v septembri 2023. Boutcher dodal, že sa predpokladá, že muž cestoval zo Sudánu do Paríža a Dublinu, kým požiadal o azyl v Belfaste. Polícia sa snaží zistiť motív útoku, ale podľa zástupcu veliteľa severoírskej polície Ryana Hendersona neexistujú žiadne informácie, že by išlo o terorizmus. Britský premiér Keir Starmer odsúdil útok ako odporný čin. Uviedol, že k nemu nemá žiadnu toleranciu, ale dodal, že je potrebné udržať pokoj a dať polícii čas a priestor na vyšetrovanie.
Incident sa podľa agentúry Reuters odohral v čase, keď je v Británii zvýšené spoločenské napätie vyvolané vraždou 18-ročného študenta Henryho Nowaka. Ten zomrel po tom, čo bol niekoľkokrát bodnutý nožom pri ceste domov z večierka. Tridsaťdvaročného sikha Vickruma Digwa odsúdili za jeho vraždu minulý pondelok na doživotné väzenie. Digwa po príchode polície klamal; povedal, že sa stal obeťou rasistického útoku, a za útočníka označil Nowaka. Ten bol v tej chvíli na zemi a policajtom opakovane hovoril, že krváca a nemôže dýchať. Policajti však jeho slová nebrali vážne a zavolali sanitku až po niekoľkých minútach, to však už bolo na záchranu umierajúceho študenta neskoro.
V Británii v poslednom čase pribúda protestov proti migrácii, pri ktorých kritici britskej azylovej politiky tvrdia, že vláda umožnila vstup do krajiny nebezpečným ľuďom. V Severnom Írsku vlani v júni prepukli násilné protiimigračné demonštrácie po tom, ako boli dvaja maloletí cudzinci obvinení zo sexuálneho napadnutia.