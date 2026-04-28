ONLINE Trumpovi sa nepáči nový návrh Iránu! Chýba v ňom jadrový program: Rubio varuje pred ekonomickou zbraňou

WASHINGTON - Iránska blokáda Hormuzského prielivu je podľa amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia ekvivalentom ekonomickej jadrovej zbrane. Podľa agentúr DPA a Reuters to dnes uviedol vo vysielaní televízie Fox News ako dôkaz toho, že by Teherán nemal vlastniť atómové zbrane. Podľa skorších správ predložil Irán Spojeným štátom nový návrh na otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie vojny, podľa ktorého by sa jadrové rozhovory odložili až na neskoršiu fázu rokovania. Rubio aj zdroje agentúry Reuters naznačili, že USA ponuku odmietnu.
Naživo z Blízkeho východu
ONLINE
6:25 Hovorca iránskeho ministertva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v pondelok obvinil Spojené štáty z pirátstva pre ich námornú blokádu a zadržiavanie ropných tankerov. Informuje o tom agentúra DPA.
6:23 Americký prezident Donald Trump nie je spokojný s novým iránskym návrhom na vyriešenie konfliktu na Blízkom východe, pretože sa nezaoberá iránskym jadrovým programom. S odvolaním sa na anonymného predstaviteľa o tom informovala agentúra Reuters.
6:18 Americký viceprezident J. D. Vance v súkromí opakovane vyjadruje pochybnosti o spôsobe, akým ministerstvo obrany USA vykresľuje vojnu s Iránom. V rozhovoroch s prezidentom Donaldom Trumpom taktiež vyslovil svoje obavy ohľadom toho, či Pentagón nezľahčuje úbytok amerických rakiet. Informoval o tom magazín The Atlantic.
6:15 Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok varoval militantné hnutie Hizballáh pred katastrofickými následkami pre Libanon po tom, čo jeho vodca Naím Kásim kritizoval priame rokovania medzi dvoma krajinami. Informuje o tom agentúra AFP.
,,Jadrová otázka je dôvod, prečo sme sa ocitli v tejto situácii," uviedol Rubio. ,,Nemôžeme dovoliť, aby im to prešlo. Musíme zabezpečiť, aby akákoľvek uzavretá dohoda definitívne zabránila tomu, aby sa kedykoľvek pustili do vývoja jadrovej zbrane," doplnil minister s odkazom na jadrový program Teheránu. Hormuzský prieliv, ktorý slúži ako kľúčová námorná cesta, označil Rubio za ekonomickú jadrovú zbraň, ktorú Teherán používa proti celému svetu. ,,A ešte sa tým vychvália," doplnil Rubio. ,,Predstavte si, keby tí istí ľudia mali prístup k jadrovej zbrani. Celý región by držali ako rukojemníkov," uviedol šéf americkej diplomacie.
Rubio v rozhovore povedal, že nebude špekulovať o tom, ako sa prezident k najnovšiemu iránskemu návrhu postaví. Agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj z amerických úradov uviedla, že americký prezident Donald Trump nie je s najnovším návrhom spokojný, pretože sa nezaoberá iránskym jadrovým programom. Ten patrí spolu s blokádou Hormuzského prielivu k hlavným sporným bodom rokovaní medzi krajinami.
V Pakistane, ktorý tento mesiac sprostredkoval prímerie medzi USA a Iránom, bolo na uplynulý týždeň plánované pokračovanie zatiaľ bezvýsledných mierových rozhovorov. Trump ale cestu vyjednávačov USA zrušil. Stalo sa tak potom, čo Irán predtým podľa médií avizoval, že sa jeho zástupcovia priamo s americkou delegáciou nestretnú, a to zrejme kvôli tomu, že diplomatov nemal viesť americký viceprezident JD Vance. Medzi Iránom a USA platia od 8. apríla prímerie, ktoré bolo pôvodne dvojtýždňové. Americký prezident ho v minulom týždni predĺžil dovtedy, kým Teherán predloží mierový návrh.