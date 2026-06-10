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MIMORIADNE Po útokoch USA udrel Irán: Rakety mierili na americké základne, Teherán hrozí odvetou

Irán zaútočil na americké základne po úderoch USA AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
Irán zaútočil na americké základne po úderoch USA (Zdroj: X/AmericanpowerUs, Stein3Hai, ConstitustionX, FenrirWulf_x)
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ČTK, TASR

WASHINGTON/TEHERÁN - Jednotky Spojených štátov zaútočili na niekoľko iránskych systémov protivzdušnej obrany a radarov v okolí Hormuzského prielivu. S odvolaním na amerického predstaviteľa o tom v noci na stredu informoval portál Axios po tom, čo armáda USA oznámila útoky na Irán v reakcii na údajné zostrelenie amerického vrtuľníka.

Aktualizované 7:11 Jordánska armáda zostrelila päť rakiet vypálených z Iránu, ktoré mierili na oblasť, kde sídli letecká základňa s americkými vojakmi. Uviedla to armáda v stredu po tom, čo iránske Revolučné gardy oznámili útoky na americké ciele v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte v reakcii na údery Spojených štátov na islamskú republiku. Informujú o tom agentúry AP, AFP a stanice Sky News.

„Zachytili a zostrelili sme päť rakiet vypálených z Iránu smerom k Azraku. V dôsledku ich zachytenia došlo k pádu trosiek, no nie sú zaznamenané žiadne obete alebo materiálne škody,“ uviedli jordánske ozbrojené zložky. Trosky zostrelených rakiet podľa AP preskúmali odborníci na výbušniny.

Aktualizované 6:36 Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v noci na stredu pohrozil Spojeným štátom odvetnými údermi. „Napriek svojim porážkam na bojisku sa USA rozhodli otestovať naše odhodlanie,“ napísal šéf iránskej diplomacie po tom, čo americká armáda oznámila začiatok útokov na Irán. „Naše ozbrojené sily nenechajú žiadny útok ani hrozbu bez odpovede. Opustite náš región, ak chcete byť v bezpečí. Dejiny Perzského zálivu majú mnoho kapitol o krutých osudoch cudzích narušiteľov,“ dodal Arákčí.

Abbás Arákčí
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Abbás Arákčí  (Zdroj: TASR/AP/Khalil Hamra)

Aktualizované 6:18 Iránska štátna televízia IRIB v noci na stredu informovala, že útoky pozdĺž južného pobrežia Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu sa zastavili. Spojené štáty spustili údery na islamskú republiku v reakcii na zostrelenie amerického vrtuľníka, za ktoré je podľa USA zodpovedný Irán. „Situácia je teraz podľa správ pokojná,“ uviedla IRIB na platforme Telegram.

Aktualizované 6:09 Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili, že zasiahli americké ciele v Bahrajne a Jordánsku. Reagovali tak na americké útoky na islamskú republiku a upozornili na „tvrdšiu odvetu“, ak budú USA pokračovať vo svojich úderoch. Informujú o tom agentúra AFP a stanica Sky News.

„Vojnový štváč americký režim pod falošnými zámienkami zaútočil v skorých ranných hodinách na niekoľko bodov v Džásku, Siriku a na ostrove Kešm, pričom poškodil telekomunikačný stožiar v Siriku a zničil dve vodné nádrže v meste,“ uviedli gardy vo svojom vyhlásení, ktoré odvysielali iránske médiá. Revolučné gardy dodali, že v reakcii na tento „zákerný krok nepriateľa“ podnikli dronový útok na 5. flotilu amerického námorníctva v Bahrajne.

USA uviedli, že dokončili odvetné údery na Irán

Spojené štáty dokončili odvetné údery na Irán za zostrelenie amerického vrtuľníka Apache nad Hormuzským prielivom. Dnes nad ránom SELČ to na sieti X oznámilo oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe (CENTCOM). Iránske médiá medzitým s odvolaním sa na vojenské velenie a revolučné gardy podľa agentúry Reuters uviedli, že iránske sily v reakcii na nové americké údery podnikli útoky na základne USA v regióne Perzského zálivu, okrem iného na veliteľstvo americkej piatej flotily v Bahrajne. Podľa informácií serveru Axios vypustil Irán najmenej štyri balistické strely a niekoľko dronov na základne USA v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku.

Zatiaľ čo americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtuľník Apache zostrelil Irán, iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v úžine v tom čase nevykonával žiadne útočné vzdušné operácie. Trump však uviedol, že USA musia odpovedať, na čo Irán reagoval tým, že na prípadné údery odpovie. 

„Myslím si, že je veľmi dôležité odpovedať. Zostrelili vrtuľník a my práve teraz reagujeme,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore s tým, že „verí v silnú odpoveď“. Konštatoval, že ide o reakciu na zrútenie amerického vrtuľníka Apache v pondelok neďaleko Hormuzského prielivu, ktorý podľa neho zostrelil Irán. „A verím, že odpoveď by mala byť veľmi silná, veľmi tvrdá a taká aj je,“ dodal.

Donald Trump
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Donald Trump  (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Veliteľstvo CENTCOM oznámilo, že v utorok o 17.00 h východoamerického času (23.00 h SELČ) prikročilo k úderom, ktoré označilo za sebaobranné. Po zhruba 3,5 hodine oznámilo, že údery dokončilo. "Sily CENTCOM presnou muníciou zo stíhačiek letectva USA a námorníctva zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, stanice pozemnej kontroly a prieskumné radarové zariadenia v blízkosti Hormuzského prielivu," oznámilo veliteľstvo. Poznamenalo, že táto operácia bola adekvátnou reakciou na iránske útoky na americké sily a medzinárodné obchodné lode preplávajúce regionálnymi vodami. Reuters s odvolaním sa na nemenovaného amerického činiteľa uviedol, že USA v Iráne mierili na takmer 20 cieľov.

Iránske médiá ohlásili explózie z rôznych miest juhoiránskej provincie Hormozgán, ktorá leží na brehu Hormuzského prielivu. Súčasťou provincie je aj prístavné mesto Sirík a tiež ostrov Kešm, ktoré útokom čelili. Revolučné gardy podľa Reuters oznámili, že americké útoky poškodili telekomunikačnú vežu v meste Sirík a zničili dve vodné nádrže.

Po následných iránskych protiútokoch informoval Reuters o tom, že v Bahrajne sa rozozneli sirény varujúce pred vzdušným útokom. Axios, ktorý sa odvoláva na nemenovaného amerického predstaviteľa, informoval o vypálených iránskych balistických strelách a tiež o vyslaných dronoch. Reuters uviedol, že jordánske ozbrojené sily informovali o piatich zostrelených iránskych strelách a o tom, že pád trosiek striel nespôsobil žiadne zranenia a ani škody.

Reuters tiež napísal, že podľa amerického predstaviteľa boli takmer všetky iránske strely aj drony zachytené obranou, že americký vojenský personál neutrpel žiadne zranenia a že nebolo zasiahnuté ani vybavenie. Iránske revolučné gardy podľa Reuters uviedli, že na americkej základni v Jordánsku mierili na hangárov stíhačiek F-35 a na veliteľské a kontrolné miesta.

V oblasti platí krehké prímerie, ktoré bolo ale opakovane narušené. Vojnu koncom februára rozpútali Izrael a Spojené štáty útoky na Irán, ktorý odpovedal údermi na americké základne a na krajiny v regióne a tiež uzatváračkou Hormuzského prielivu, ktorým za bežných okolností prúdi 20 percent svetových dodávok ropy.

Arákčí varoval, že zahraničné sily v Hormuze sa môžu ocitnúť v krížovej paľbe

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok vyzval zahraničné sily, aby opustili Hormuzský prieliv a okolité oblasti. V opačnom prípade sa podľa neho môžu dostať do krížovej paľby. Informuje o tom agentúra AFP.

„Hormuzský prieliv NIE JE súčasťou medzinárodných vôd, ale je spoločným územím Iránu a Ománu... Zahraničné sily v blízkosti nášho územia sú neustále vystavené riziku v dôsledku vlastných ľudských chýb, bežných nehôd alebo toho, že sa môžu ocitnúť v krížovej paľbe,“ napísal Arákčí na platforme X. „Najlepším riešením na zníženie rizika je, aby sa odtiaľ stiahli,“ dodal.

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