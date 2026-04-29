ONLINE Silné slová v Bielom dome: Trump na štátnej večeri s Karolom III. povedal, že USA vojensky porazili Irán

TEHERÁN/WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump na štátnej večeri s britským kráľom Karolom III. a ďalšími hosťami povedal, že Spojené štáty vojensky porazili Irán. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že išlo o Trumpovo prvé verejné vyjadrenie k tejto citlivej veci počas súčasnej Karolovej návštevy v USA.
„Tohto konkrétneho protivníka sme vojensky porazili,“ povedal Trump počas večere v Bielom dome. „Karol so mnou súhlasí ešte viac než ja sám – nikdy nedovolíme, aby tento protivník mal jadrovú zbraň,“ dodal americký prezident.
Trump sa ostro vymedzuje voči svojim európskym spojencom v NATO vrátane Británie pre to, že sa odmietli aktívne zapojiť do vojny s Iránom vedenej Spojenými štátmi a Izraelom. Britský premiér Keir Starmer nedávno povedal, že Británia sa bez ohľadu na akokoľvek silný tlak nenechá zatiahnuť do vojny, a kritizuje americkú blokádu iránskych prístavov a pobrežia. Ohrádza sa však aj proti iránskej blokáde Hormuzského prielivu. Karol III. s manželkou Camillou začal štvordňovú návštevu Spojených štátov v pondelok.