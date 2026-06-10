Šanca, o akej snívajú mnohí mladí kuchári: Zo školských lavíc sa dostali do top reštaurácií

Profesionálna kuchyňa nie je len o krásne naservírovanom jedle. Za dverami reštaurácií sa hrá o každú minútu. Rozhoduje presnosť, rýchlosť, tímová spolupráca a schopnosť zvládnuť tlak. Presne toto si vyskúšali študenti METRO akadémie, ktorí sa zo školských lavíc dostali priamo do renomovaných slovenských reštaurácií. Niektorí dokonca získali skúsenosti aj v zahraničí pod vedením michelinského šéfkuchára.
Nie škola, ale reálna kuchyňa
METRO akadémia dáva talentovaným študentom odborných škôl a hotelových akadémií šancu vyskúšať si gastronómiu tak, ako funguje v skutočnosti. Nie v školskej kuchyni, nie v simulovaných podmienkach, ale priamo v profesionálnych prevádzkach, kde sa varí pre reálnych hostí.
Vstupnou bránou do programu je súťaž Kuchársky päťboj. Študenti v nej ukazujú, ako zvládajú praktické disciplíny, napríklad krájanie zeleniny, filetovanie rýb či vykosťovanie mäsa. Nejde však len o techniku. Rovnako dôležité sú rýchlosť, presnosť a schopnosť fungovať v tíme aj pod tlakom.
Tí najtalentovanejší následne získavajú možnosť absolvovať trojmesačnú stáž v profesionálnej kuchyni. Stávajú sa súčasťou reálnych kuchynských tímov a učia sa zvládať tempo, organizáciu práce aj nároky, ktoré so sebou prináša každodenný servis.
„METRO akadémia nie je simulácia – je to reálna kuchyňa, reálny tlak a reálny servis,“ hovorí Daniel Tilinger, šéfkuchár reštaurácie ECK v Bratislave, spoluautor a mentor programu. Podľa neho sa študenti neučia len techniku, ale aj spôsob myslenia potrebný pre profesionálnu gastronómiu.
Päťchodové menu ako veľká skúška
V aktuálne ukončenom kole sa študenti dostali do viacerých renomovaných slovenských reštaurácií, medzi ktorými boli napríklad Origin, Gašperov Mlyn, Semillon, Poetree’s restaurant Hotela Permon či Hotel Elizabeth. Pod vedením skúsených šéfkuchárov si vyskúšali každodenný rytmus profesionálnej kuchyne.
Medzi študentmi boli aj tri dievčatá, čo ukazuje, že špičková gastronómia už dávno nie je výlučne mužským svetom.
Vyvrcholením programu bola záverečná skúška v reštaurácii Poetree´s hotela Permon, kde študenti pripravovali päťchodové degustačné menu pre pozvaných hostí. Na tanieroch museli ukázať nielen technické zručnosti, ale aj kreativitu, organizáciu práce a schopnosť zvládnuť časový tlak.
Šanca, ktorá prekročila hranice Slovenska
METRO akadémia mladým kuchárom otvára dvere aj za hranice Slovenska. Dvaja absolventi programu už v minulosti absolvovali odbornú stáž v Madride pod vedením michelinského šéfkuchára. Koncom mája odišli na zahraničnú stáž ďalší dvaja študenti, ktorí budú získavať skúsenosti vo vrcholovej gastronómii.
„Teší nás, že študenti zanechávajú doma i v zahraničí veľmi dobrý dojem nielen svojimi odbornými zručnosťami, ale aj pracovným nasadením a prístupom k práci. Aj preto chceme v rámci METRO akadémie lokálne a medzinárodné stáže ďalej rozvíjať a vytvárať ďalšie príležitosti pre mladých kuchárov zo Slovenska,“ hovorí Elena Tsenova, generálna riaditeľka METRO Slovakia.
Projekt, ktorý spája školy s praxou
METRO akadémia sa pritom nezameriava len na študentov. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie profesionálov z gastronómie prostredníctvom kurzov a masterclassov. Tie sa venujú aktuálnym gastronomickým trendom, moderným technikám, sezónnosti aj medzinárodnej kuchyni.
METRO Slovakia sa už dlhodobo profiluje ako partner slovenskej gastronómie a prostredníctvom METRO akadémie prepája školy, profesionálnych kuchárov a reálnu gastronomickú prax. Projekt tak pomáha vychovávať novú generáciu talentovaných kuchárov a aktívne prispieva k tomu, aby slovenská gastronómia ďalej rástla a rozvíjala sa aj na medzinárodnej úrovni.
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