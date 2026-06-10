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Šéf Pentagónu v stredu navštívi americkú základňu v Guantanáme

Americký minister obrany Pete Hegseth
Americký minister obrany Pete Hegseth (Zdroj: TASR/AP/Jeremias Gonzalez)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu odcestuje na vojenskú základňu USA v Guantanáme na Kube, aby „navštívil vojakov“, uviedol Pentagón v krátkom vyhlásení. Informuje o tom agentúra AFP.

Zahraničná cesta sa koná v čase, keď Washington zvyšuje tlak na karibský ostrov prostredníctvom sankcií a ropnej blokády. Americký prezident Donald Trump opakovane naznačoval, že chce zvrhnúť komunistickú vládu na Kube. Pentagón uviedol, že Hegseth navštívi okrem Guantanáma aj Tampu na Floride, kde sídli Centrálne veliteľstvo USA (CENTCOM). CENTCOM dohliada na americké sily na Blízkom východe vrátane operácií proti Iránu.

V máji navštívil Guantánamo šéf Južného veliteľstva armády USA (SOUTHCOM), ktoré zodpovedá za operácie v Latinskej Amerike. Generál Francis Donovan sa tam stretol s kubánskymi vojenskými veliteľmi a americká armáda uviedla, že sa venovali „otázkam operačnej bezpečnosti“. Podľa SOUTHCOM Donovan zároveň „posúdil bezpečnosť v okolí námornej základne a s jej predstaviteľmi diskutoval o ochrane síl, bezpečnosti príslušníkov ozbrojených síl a ich rodín a o operačnej pripravenosti,“ dodalo Južné veliteľstvo armády USA. V máji navštívil Kubu aj riaditeľ CIA John Ratcliffe a stretol sa s tamojšími predstaviteľmi, pripomína AFP.

Americká vojenská základňa v zátoke Guantanámo sa nachádza na juhovýchodnom pobreží Kuby, približne 700 kilometrov od Miami. Po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 sa stala známa väznením „nezákonných nepriateľských bojovníkov“ mimo bežnej jurisdikcie amerických súdov. Podľa vlády to neboli vojnoví zajatci ani bežní obžalovaní a nevzťahuje sa na nich preto ochrana podľa Ženevských konvencií ani plné ústavné práva USA. Trump sa zároveň snažil využiť túto základňu ako zadržiavacie centrum pre deportovaných migrantov.

Viac o téme: USAKubaPentagónPete Hegseth
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