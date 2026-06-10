Mrazivá spoveď Kvietika: 30 hodín ležal vo vlastných zvratkoch! Opísal deň, keď bol na pokraji smrti

BRATISLAVA – Myslel si, že zomrie! Aj takto dnes opisuje Matúš Kvietik deň, ktorý mu navždy zmenil život.
„Chcem vám povedať o dni, kedy som skoro zomrel,“ začal svoju emotívnu výpoveď herec, ktorý priznal, že približne pred rokom a pol užil obrovské množstvo drog v extrémne krátkom čase. Nasledujúce hodiny sa podľa jeho slov zmenili na hotové peklo. „Nasledujúcich 30 hodín som nerobil nič iné iba ležal na zemi vo vlastných zvratkoch, nevedel som sa ani postaviť, nevedel som sa nadýchnuť, dusil som sa, preskakovalo mi srdce,“ opísal desivé momenty, počas ktorých sa doslova pozeral smrti do očí.
Keď sa mu po viac než jednom dni utrpenia konečne podarilo zaspať a neskôr sa zobudil, prišiel moment, ktorý mu zmenil život. Do ruky zobral telefón a na jeho obrazovke svietila fotografia jeho dvoch dcérok. Práve ony sa v tej chvíli stali dôvodom, prečo sa rozhodol bojovať ďalej. „Vtedy som si uvedomil, žeby asi bolo fajn nájsť nejaký dôvod žiť,“ priznal bez prikrášľovania. Práve tento okamih sa stal začiatkom bolestivej sebareflexie. Herec následne pochopil, že za jeho závislosťou bolo oveľa viac než len túžba uniknúť realite.
„Postupnou retrospektívou si uvedomujem, že celé moje branie drog, ktoré trvalo približne päť rokov, z toho rok a pol každý deň, nebolo ničím iným iba formou podvedomého sebapoškodzovania,“ uviedol a jedným dychom dodal: „Sebapoškodzovania, ktorého zámerom bolo jedného dňa touto formou ten život ukončiť.“
Kvietik svoje mimoriadne otvorené priznanie zverejnil v júni zámerne. Práve tento mesiac je totiž celosvetovo venovaný povedomiu o duševnom zdraví mužov. Osveta upozorňuje na fakt, že mnohí muži zápasia s psychickými problémami, depresiami či závislosťami potichu a odbornú pomoc vyhľadajú až vo chvíli, keď sa ocitnú na úplnom dne. Aj preto sa herec rozhodol prehovoriť bez pretvárky a otvorene opísať obdobie, ktoré mohlo mať tragický koniec.
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