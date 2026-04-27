ONLINE Irán predložil USA nový návrh na otvorenie Hormuzského prielivu: Útoky stále pokračujú

Ilustračné foto
ČTK, TASR

WASHINGTON - Irán dal Spojeným štátom nový návrh na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie vojny, no zároveň odloženie rokovaní o jadrovom programe na neskôr. Informoval o tom v nedeľu spravodajský server Axios s odvolaním sa na amerického predstaviteľa a dva zdroje oboznámené so záležitosťou. Situáciu sledujeme online.

6:32 Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí pricestoval v pondelok ráno do Petrohradu, kde sa očakáva jeho stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámilo to jeho ministerstvo, informuje agentúra AFP.

6:19 Aktivisti z viacerých krajín vyplávali v nedeľu zo Sicílie k Pásmu Gazy na desiatach lodí s humanitárnou pomocou. Ide o najnovší pokus prelomiť izraelskú blokádu tejto palestínskej enklávy, informuje agentúra DPA.

6:10 Pri izraelských útokoch v južnom Libanone zahynulo v nedeľu 14 ľudí a ďalších 37 utrpelo zranenia, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Došlo k tomu napriek prímeriu, ktoré bolo nedávno predĺžené. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters,

6:00 Izrael vymenoval svojho prvého veľvyslanca v Somalilande. V nedeľu o tom informovalo ministerstvo zahraničných vecí Izraela, ktorého vláda túto krajinu v Africkom rohu v decembri uznala ako prvá na svete. Informuje agentúra AFP.

Teherán navrhuje predĺžiť prímerie

Návrh podľa správy dostali USA cez pakistanských sprostredkovateľov a zameriava sa na to, aby sa najskôr vyriešila kríza okolo strategického Hormuzského prielivu a americkej blokády iránskych prístavov. Teherán navrhuje predĺžiť prímerie na dlhý čas alebo sa dohodnúť na trvalom ukončení vojny, uviedli zdroje. Jadrové rokovania by sa začali až v neskoršej fáze po tom, ako bude znovu otvorený prieliv a zrušená blokáda. Biely dom návrh dostal, no nie je jasné, či je pripravený preskúmať ho, doplnil Axios. Washington sa k správe zatiaľ nevyjadril.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Irán môže zatelefonovať Spojeným štátom, ak chce rokovať o ukončení vojny. Zdôraznil, že islamská republika nemôže mať nikdy jadrové zbrane, informovala agentúra Reuters. Nádeje na oživenie mierových rozhovorov v sobotu klesli, keď Trump oznámil zrušenie cesty svojich vyslancov do Islamabadu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí dorazil do Pakistanu v piatok a po následnej návšteve Ománu sa tam v nedeľu vrátil, no medzičasom odcestoval do Ruska, kde sa stretne s prezidentom Vladimirom Putinom.

„Ak chcú hovoriť, môžu k nám prísť alebo nám môžu zavolať. Viete, máme telefón. Máme dobré, bezpečné linky,“ povedal Trump v nedeľu v televízii Fox News. „Vedia, čo musí byť v dohode. Je to veľmi jednoduché: nemôžu mať jadrovú zbraň, inak nie je dôvod stretnúť sa,“ povedal šéf Bieleho domu. Irán dlho žiada, aby Washington uznal jeho právo na obohacovanie uránu. Teherán tvrdí, že ho potrebuje výlučne na mierové účely, no západné veľmoci tvrdia, že tento proces je zameraný na vývoj nukleárnych zbraní.

