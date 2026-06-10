Ariana Grande je opäť sama: Rozchod!

LOS ANGELES - Láska medzi Arianou Grande a Ethanom Slaterom je podľa zahraničných médií minulosťou. Dvojica sa mala rozísť už pred niekoľkými mesiacmi.
Vzťah medzi Arianou Grande a Ethanom Slaterom sa podľa informácií TMZ skončil. Dvojica sa mala rozísť už pred niekoľkými mesiacmi, bez konfliktov a v priateľskej atmosfére.
Ľudia z ich okolia tvrdia, že obaja sa po rozchode aj naďalej navzájom rešpektujú a podporujú. K ukončeniu vzťahu mali dospieť po dlhom zvažovaní. Príbeh Ariany a Ethana sa začal písať počas nakrúcania filmu Wicked.
O ich romanci sa verejnosť dozvedela v lete 2023, krátko po tom, čo sa speváčka rozišla s bývalým manželom. V tom istom období ukončil svoje manželstvo aj Ethan, ktorý bol ženatý s Lilly Jay. Podľa informácií z ich okolia sa ich vzťah začal až po tom, čo boli obaja oficiálne slobodní.