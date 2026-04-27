Desivá predpoveď expertov: Svet čaká obrovská ekonomická kríza! Dotkne sa každej domácnosti

LONDÝN - Napätie na Blízkom východe a uzavretie Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a plynu, už teraz tlačia nahor ceny energií, potravín aj dopravy. Odborníci zároveň varujú, že nejde len o krátkodobý výkyv – dôsledky konfliktu sa môžu pretaviť do dlhodobého zdražovania, narušených dodávateľských reťazcov a citeľného tlaku na rozpočty domácností aj firiem po celom svete.
Ceny rastú a tlak nekončí
Globálne hospodárstvo sa ocitá pod silným tlakom, ktorý sa môže dotknúť domácností aj firiem po celom svete. Napätie na Blízkom východe spolu s uzavretím Hormuzského prielivu už teraz spôsobujú zdražovanie energií, potravín aj dopravy. Analytici pritom upozorňujú, že následky sa neskončia ani v momente, keď sa boje utíšia – naopak, môžu pretrvať dlhé obdobie.
Britský minister pre medzivládne záležitosti Darren Jones varoval, že dopady pocítia ľudia ešte dlho po upokojení situácie. „Ľudia uvidia vyššie ceny energií, potravín aj leteniek v dôsledku toho, čo sa deje na Blízkom východe,“ uviedol pre denník The Independent.
Podľa jeho slov nepôjde o krátky výkyv. „Dopady sa nepotiahnu len týždne, ale aj mesiace. Ten dozvuk bude dlhý,“ dodal. Aj optimistickejšie prognózy hovoria približne o ôsmich mesiacoch, počas ktorých sa ekonomické dôsledky naplno prejavia v každodennom živote.
Kritický bod: Hormuzský prieliv
Najväčším problémom zostáva uzavretie Hormuzského prielivu. Touto trasou bežne prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a plynu. Jej výpadok okamžite vyhnal ceny komodít nahor a narušil globálne dodávateľské reťazce.
Dôsledky sa však neobmedzujú len na energetiku. Vyššie ceny palív zdražujú výrobu aj prepravu potravín, čím sa tlak prenáša naprieč celým hospodárstvom. „Nejde len o energetický šok. Ide o systémový šok, ktorý zasahuje globálne potravinové systémy,“ upozornil hlavný ekonóm Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo Maximo Torero.
Najzraniteľnejšie regióny už pociťujú dôsledky
Najväčšie riziko hrozí krajinám závislým od dovozu. V niektorých oblastiach sveta už obyvatelia obmedzujú spotrebu alebo čelia nedostatku základných surovín. Problémy sa postupne objavujú od juhovýchodnej Ázie až po africký kontinent.
Situáciu navyše komplikuje viacero faktorov naraz. Ako upozorňuje portál Gulf News, okrem ropy zdražujú aj hnojivá a chemické látky nevyhnutné pre poľnohospodárstvo. To môže v najbližších mesiacoch ovplyvniť úrodu aj ceny potravín.
História varuje pred politickými otrasmi
Ekonomickí experti pripomínajú, že podobné šoky v minulosti nevyvolali len infláciu, ale aj spoločenské napätie a politické krízy. Prudký rast cien energií a potravín totiž najrýchlejšie zasahuje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.
Vlády preto pripravujú krízové scenáre a snažia sa situáciu stabilizovať. Na potrebu takýchto opatrení upozorňuje aj Medzinárodný menový fond.
Ani najlepší scenár neprináša úľavu
Odborníci citovaní denníkom The Independent sa zhodujú, že rýchle zlepšenie nemožno očakávať. Aj v najoptimistickejšom prípade čaká svetovú ekonomiku obdobie, ktoré si vyžiada dlhodobé prispôsobenie a zvládanie nových podmienok.