Nacistické tetovanie a kontroverzné výroky! Americkými voľbami otriasa ŠKANDÁL: Demokratov povedie antisemita

AUGUSTA– Americká politická scéna zažíva poriadne zemetrasenie. Kontroverzný protizraelský politik Graham Platner totiž oficiálne ovládol demokratické primárky v štáte Maine a v novembrových voľbách zabojuje o kreslo v americkom Senáte. Na povrch však vyplávali bizarné detaily z jeho minulosti, ktoré šokovali verejnosť. Politik totiž takmer dve desaťročia nosil priamo na hrudi nacistické tetovanie a na krku má aj obvinenia z nevhodného správania voči ženám.
Víťazstvo politického nováčika sa očakávalo po tom, čo jeho hlavná súperka, guvernérka Janet Millsová, koncom apríla pre nedostatok financií odstúpila z kampane. Hoci Millsová zostala na hlasovacích lístkoch a získala približne 20 % hlasov, Platner si suverénne dokráčal po nomináciu.
Symbol jednotiek SS na hrudi
Najväčší škandál celej kampane vybuchol vo chvíli, keď na verejnosť prenikli archívne zábery, na ktorých je Platner zachytený s tetovaním takzvaného Totenkopfu na hrudi. Tento symbol skrížených hnátov a lebky je neodmysliteľne spojený s nacistickými jednotkami SS, ktoré počas druhej svetovej vojny riadili koncentračné tábory.
Platner nepoprel, že tetovanie mal na tele celých 18 rokov, no bránil sa absurdným tvrdením – údajne vôbec netušil, že ide o nacistický symbol. Z hrude si ho nechal odstrániť až po tom, čo sa naňho pre kampaň zniesla obrovská vlna ostrej kritiky.
Antisemitizmus a škandály so ženami
Tetovanie však nie je jediným problémom novopečeného demokratického kandidáta. V posledných dňoch pred voľbami čelil vážnym obvineniam z antisemitizmu kvôli svojim vyhláseniam o tom, že pro-izraelská lobistická organizácia AIPAC plne kontroluje amerických politikov prostredníctvom finančných darov.
Okrem toho sa prihlásilo niekoľko žien s obvineniami z nevhodného správania. Platner tieto tvrdenia odmietol a stroho poznamenal, že v určitých obdobiach života bol len „ďaleko od dokonalého priateľa“.
Demokrati sú v pasci, republikáni zúria
Pre špičky Demokratickej strany vrátane lídra senátnej väčšiny Chucka Schumera predstavuje Platner obrovskú dilemu. Vzhľadom na to, že Senát je v USA rozdelený mimoriadne tesne, strana potrebuje každý jeden mandát. Podpora muža s takouto minulosťou je však pre nich obrovskou reputačnou ranou.
Na okamžité stiahnutie podpory už vyzvala aj Republikánska židovská koalícia. „To, že Chuck Schumer a demokratickí senátori podporujú kampaň človeka, ktorý 18 rokov nosil na hrudi symbol Hitlerových SS, je nehoráznosť. Schumer musí okamžite stiahnuť svoju podporu,“ uviedla koalícia vo vyhlásení.
V novembrových voľbách sa Graham Platner postaví proti dlhoročnej republikánskej senátorke Susan Collinsovej. Najnovšie prieskumy verejnej mienky naznačujú, že napriek všetkým škandálom pôjde o mimoriadne vyrovnaný a tesný súboj.