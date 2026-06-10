Parlament stopol odvolávanie Druckera: Schôdza sa opäť neotvorila, návrh presunuli na jeseň

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ani v stredu zatiaľ nerokovali o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Pri otváraní schôdze neboli uznášaniaschopní, ako prítomných sa ich prezentovalo len 52. Ďalší pokus o otvorenie schôdze bude o hodinu, teda o 9.00 h.
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Odvolávanie iniciovali opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme ePrihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Ministerstvo v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene, no nie je podľa neho dôvod ich dramatizovať do politickej kampane.
Poslanci nezačali rokovať o odvolávaní Druckera, návrh presunuli na jeseň
Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu ráno ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Pri otváraní mimoriadnej schôdze po 9.00 h neboli poslanci uznášaniaschopní, ako prítomných sa ich prezentovalo len 49. Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) oznámil, že návrh na odvolanie presunuli do programu nasledujúcej schôdze. Pôvodne sa malo o odvolávaní rokovať už v utorok (9. 6.), ani vtedy však parlament nebol uznášaniaschopný.
Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme ePrihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Opozícia mala okrem technického zlyhania výhrady aj k filozofii systému. Kritizovala, že o tom, na ktorú zo škôl, kde bolo dieťa úspešné, nakoniec nastúpi, rozhoduje centrálny vyhodnocovací automat na základe poradia škôl zadaného mesiace vopred. „Ak je dieťa prijaté na viac škôl, konečné slovo musia mať rodičia,“ argumentovali poslanci.
Minister v utorok avizoval, že rezort školstva preverí technické problémy systému ePrihlášok, ale k starému systému sa už nevráti. Za technické problémy portálu sa Drucker opätovne ospravedlnil. Ešte predtým ministerstvo reagovalo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene. Nevidí však dôvod dramatizovať ich do politickej kampane. „Viac ako 130.000 rodičov už systém využilo a Slovensko sa posunulo k modernejšiemu a transparentnejšiemu prijímaciemu procesu,“ poznamenalo. Zároveň upozornilo na to, že ePrihlášky sú záväzkom z plánu obnovy, ktorý vznikol ešte za predchádzajúcej vlády.