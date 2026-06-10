ŠOK v hlbinách: Potápači neverili vlastným očiam, TOTO zachytili v Stredozemnom mori! Ide o historicky PRVÝ záber

SICÍLIA – Morské hlbiny ukrývajú mnohé prekvapenia. Ľudstvo skúma vesmír a okolité planéty a pritom ešte nevieme, čo všetko sa nachádza pod morskou hladinou. Šokovaní zostali aj potápači pri ostrove Sicília. Ich záber pod morskou hladinou má byť prvý svojho druhu. Podarilo sa im zachytiť tohto dravca.
More a oceány sa stali pre mnohých ľudí odpadkovým košom. Platí to aj pre poškodené rybárske siete, ktoré sú pre morské tvory obzvlášť nebezpečné. Dobrovoľní potápači sa preto rozhodli v Sicílskej úžine vyťahovať z mora a celú oblasť vyčistiť. Ako informuje Euronews, v jednom okamihu k nim z hlbín priplával vzácny predátor.
Prvýkrát pod hladinou mora
Potápači neváhali ani minútu. Ihneď schmatli špeciálne fotoaparáty a zviera zachytili. Má ísť o historicky prvý záber dospelého jedinca žraloka modrého (Great white shark) v oblasti Stredozemného mora.
Portál pripomína, že na hladine boli zaznamenané občasné pozorovania, ale pod hladinou mora nemal ešte nikto to šťastie. Žralok plával okolo potápačov a po chvíli akoby stratil záujem.
"Preplával popri nás. Zachytil, že sme tam a vrátil sa. Nebol agresívny, len zvedavý. Dával nám jasne najavo, že on je tu šéfom. Keď sme pomaly vypustili pár vzduchových bublín, odplával a zmizol nám z dohľadu," priblížil jeden z potápačov.
Akciu na odstraňovanie poškodených a vyhodených rybárskych sietí zorganizovala Nadácia Healthy Seas, v spolupráci s Ghost Diving a Spoločnosťou pre dokumentáciu ponorených lokalít (SDSS).
Pri Sicílii prebieha už stovky rokov intenzívny rybolov. Vrak lode, ktorý potápači čistili, zachytil mnoho poškodených rybárskych sietí a rôzneho vyhodeného náčinia, ktoré doslova zabíja podmorský život.