Obľúbený obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: Predával sa viac ako pol roka, NEPOUŽÍVAJTE ho!

BRATISLAVA - Obľúbený športový obchod Decathlon sťahuje z predaja nevyhovujúci výrobok. V ponuke bol viac ako pol roka. Ak ho máte doma, nepoužívajte ho a vráťte do predajne.
Spoločnosť Decathlon Slovensko oznámil na svojom webe stiahnutie nevyhovujúceho produktu z predaja. Ide o "jazdeckú prilba pre deti a dospelých CH100 – FOUGANZA". V ponuke bola v štyroch farbách.
Výrobok sa predával od 20. októbra 2025 do 2. júna 2026. Štítok s kódom modelu sa nachádza vo vnútri prilby.
Decathlon sťahuje výrobok z bezpečnostných dôvodov. "Produkt je nebezpečný, pretože popruh vedúci pred uchom sa môže posúvať dozadu, čo ovplyvňuje stabilitu a optimálne usadenie prilby. V prípade pádu alebo nárazu tak hrozí nedostatočná ochrana hlavy," vysvetľuje Decathlon.
Spoločnosť vyzýva zákazníkov, aby prilbu okamžite prestali používať a vrátili ju do najbližšej predajne Decathlon. Deklaruje, že zákazníci dostanú plnú refundáciu. Dôležité je informovať aj svojich známych, ktorí mohli prilbu kúpiť alebo ju dostať ako dar.