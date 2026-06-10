Preboha! Slávna speváčka strašila svojím zovňajškom... To čo má na sebe?!

LOS ANGELES - Americká speváčka Doja Cat opäť šokovala verejnosť. Na promo akcii kozmetickej značky v Paríži sa ukázala v extravagantnom latexovom outfite. Kým jedni jej odvážny výber obdivovali, iní len nechápavo krútili hlavou.
Americká speváčka Doja Cat dokazuje, že patrí medzi najvýraznejšie módne provokatérky súčasnosti. Počas propagačnej akcie známej kozmetickej značky v Paríži mala všetky oči na sebe. Na akciu zvolila netradičný latexový outfit.
Speváčka sa objavila v lesklom priliehavom modeli, ktorý zvýrazňoval jej postavu a zároveň pôsobil mimoriadne extravagantne. Mnohí prítomní obdivovali jej odvahu experimentovať s módou, no našli sa aj takí, ktorí jej vzhľad označili za prehnaný či dokonca bizarný. Podľa niektorých strašila kade chodila.
Podujatie sa konalo v predajni s kozmetikou, kde sa zhromaždili desiatky priaznivcov túžiacich stretnúť svoju obľúbenú hviezdu. Speváčka je známa tým, že rada posúva hranice nielen vo svojej hudbe, ale aj v móde. Jej odvážne outfity pravidelne rozdeľujú verejnosť na dva tábory. No veď pozrite sami, čo hovoríte na jej outfit?